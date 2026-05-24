После атаки в Киеве временно закрыли станцию метро

В Киеве после массированной российской атаки временно закрыли станцию metro «Лукьяновская» из-за повреждения наземного вестибюля взрывной волной.
После массированной атаки на Киев в столице временно приостановили работу станции метро «Лукьяновская». Причиной стали повреждения наземного вестибюля, возникшие из-за взрывной волны.

Как говорится в сообщении, взрывной волной поврежден наземный вестибюль станции. Из-за этого «Лукьяновская» временно не будет доступна для пассажирских перевозок.

Кроме того, из-за последствий обстрела временно закрыли вход и выход к Аллее Героев Небесной Сотни на станции «Крещатик».

В метро отметили, что сразу после завершения воздушной тревоги специалисты начнут работы по ликвидации последствий атаки, а также будут проверять исправность эскалаторов и пассажирской автоматики.

О возобновлении работы станций сообщат дополнительно.

Напомним, по Киеву ночью 24 мая ударили дронами, крылатыми ракетами и баллистикой. В разных районах города фиксировали пожары и разрушения.

Под атакой также были все районы Киевской области. В регионе есть пострадавшие и разрушения.

