Водительское удостоверение в Украине будут выдавать по новым правилам: главные изменения

В Украине изменяют правила выдачи водительских удостоверений и допуска граждан к управлению транспортными средствами. Отныне срок действия прав будет зависеть от категории транспорта, а после возвращения обязательных медицинских осмотров водители должны будут регулярно подтверждать состояние своего здоровья.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

22 мая 2026, 14:26 Нарушение ПДД: что предлагает новая система баллов и какие штрафы для водителей действуют сейчас В Верховную Раду внесен законопроект, который предлагает лишать водительских прав за неоднократные нарушения ПДД. «Слово и дело» рассказывает о деталях инициативы и напоминает актуальные размеры штрафов для водителей.

В ведомстве объяснили, что нововведения призваны приблизить украинское законодательство к европейским стандартам и повысить безопасность дорожного движения.

По новым правилам водительские удостоверения будут выдавать на разный срок:

15 лет – для водителей мотоциклов и легковых автомобилей (категории А1, А, В, В1, ВЕ);

5 лет – для водителей грузового, автобусного и другого пассажирского транспорта (категории С, СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1, D1Е, Т).

После возобновления обязательных медицинских осмотров водителям нужно будет подтверждать, что состояние здоровья позволяет управлять транспортом.

Для владельцев легковых автомобилей это будет происходить раз на 15 лет – во время обмена удостоверения. Водители грузового и пассажирского транспорта будут проходить медосмотр и обновлять права каждые 5 лет.

Как объяснил министр внутренних дел Игорь Клименко, особое внимание будут уделять именно профессиональным водителям, ведь они несут повышенную ответственность за безопасность пассажиров и других участников дорожного движения.

В то же время уже выданные удостоверения менять не нужно, эти документы будут оставаться действительными до окончания срока, указанного в документе.

Также во время плановой замены удостоверения после завершения его действия повторно сдавать теоретический или практический экзамен не придется, если иное не предусмотрено законодательством.

Напомним, в Верховной Раде предлагают забирать водительские права за накопление штрафных баллов, чтобы заставить злостных нарушителей ПДД изменить поведение, ведь сейчас они просто откупаются штрафами.

А также на инфографике «Слово и дело» можно узнать, сколько сейчас стоит оформление водительского удостоверения.

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