«Реально неадекваты»: Зеленский высказался об ударе «Орешником» по Украине

Президент Владимир Зеленский заявил, что в результате массированной атаки россии по Украине пострадали по меньшей мере 83 человека. Он также отреагировал на запуск ракеты «Орешник» по Белой Церкви.

Об этом глава государства сказал в видеообращении.

Зеленский назвал российский массированный удар тяжелым, в частности из-за применения большого количества баллистики. По его словам, во время атаки россия использовала 36 баллистических ракет.

Президент заявил, что такими ракетами российский лидер владимир путин «побеждает жилые дома».

«Путин уже и слово “ура” не может нормально произнести – шамкает, – а все еще своими ракетами побеждает жилые дома. Три российские ракеты против объекта водоснабжения, сжег рынок, десятки жилых домов повредил, несколько обычных школ. Запустил свой «орешник» против Белой Церкви. Реально неадекваты», – сказал Зеленский.

Так он высмеял путина из-за видео, на котором тот во время встречи с чиновниками призвал поддержать российских военных, воюющих против Украины, и трижды произнести «ура», но сделал это неразборчиво.

Зеленский подчеркнул, что сегодняшний удар не должен остаться для россии без последствий. Он призвал к решениям со стороны США, Европы и других государств, «чтобы этот старый орешник в Москве произнес слово “мир”».

Напомним, россия совершила массированный комбинированный удар по Украине, применив 90 ракет и 600 беспилотников. Силы ПВО сбили 55 ракет и 549 дронов.

Также стало известно, что во время удара по территории Киевской области в районе Белой Церкви российские войска применили баллистическую ракету средней дальности РС-26 «Рубеж», известную как «Орешник».

