В Воздушных силах подтвердили удар «Орешника» в районе Белой Церкви

В Киевской области в результате очередной массированной атаки россии погибли два человека, еще девять получили ранения. Среди пострадавших – ребенок в возрасте до одного года.

Во время удара по территории Киевской области в районе Белой Церкви российские войска применили баллистическую ракету средней дальности РС-26 «Рубеж», известную как «Орешник». Это подтвердил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии медиа.

В результате ночной атаки россии на Киев пострадали 62 человека. В больницах столицы находятся по меньшей мере 30 раненых, среди них двое детей.

По его словам, запуск ракеты осуществили с российского полигона Капустин Яр.

По данным Киевской областной прокуратуры, двое мужчин погибли в Бучанском и Обуховском районах. Больше всего пострадавших зафиксировано в Фастовском районе – там ранения получили пять человек. Двух женщин госпитализировали, другим пострадавшим медики оказали помощь на месте.

В результате атаки повреждена гражданская инфраструктура в разных районах области. В Белоцерковском районе, в частности, повреждены гаражный кооператив и здания предприятия.

Разрушения также зафиксировали в Броварском, Вышгородском, Фастовском, Бучанском, Обуховском и Бориспольском районах. Повреждены частные дома, многоэтажки, складские помещения, учебное заведение, магазин, автомобили и медицинская амбулатория.

На местах ударов работают прокуроры и правоохранители. Они документируют последствия вооруженной агрессии рф. По фактам военных преступлений начато досудебное расследование по статье 438 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в ночь на 24 мая россия совершила очередную комбинированную атаку по Украине с применением баллистических ракет и беспилотников. Главным направлением ударов был Киев.

Накануне президент Владимир Зеленский обратился к партнерам в США и Европе после получения разведданных о подготовке россией комбинированного удара, вероятно, с применением ракеты «Орешник».

