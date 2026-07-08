В россии запретили экспорт дизеля на фоне топливного кризиса

Власти российской федерации ввели запрет на экспорт дизельного топлива за границу. Кроме того, в рф намерены начать импорт нефтепродуктов.

Об этом сообщил вице-премьер страны-агрессора Александр Новак на совещании у диктатора владимира путина.

1 июля 2026, 16:38 Жесткий дефицит бензина в россии: в каких регионах действуют ограничения В результате украинских ударов по российским НПЗ во многих регионах наблюдается дефицит топлива на АЗС. В каких субъектах рф действуют средние и жесткие ограничения на продажу бензина – на инфографике «Слово и дело».

«Сегодня ввели запрет на экспорт дизельного топлива. Это позволит увеличить поставки на внутренний рынок. В июле также начинаем импортные поставки нефтепродуктов. Наращиваем дополнительные объёмы производства за счёт нефтепродуктов более низкого экологического класса», – заявил чиновник.

Новак признал, что ситуация на топливном рынке рф остается «непростой». По его словам, спрос на горючее вырос на треть, а «вынужденное сокращение» объемов производства привело к дополнительным нагрузкам на заправочные сети.

Он также рассказал, что власти рф сократили сроки текущих ремонтов НПЗ и перенесли плановые ремонты на более поздний срок, чтобы попытаться стабилизировать ситуацию.

Напомним, что к распространению дефицита топлива в россии привели украинские удары по энергетической инфраструктуре. Из нашей инфографики можно узнать, в каких регионах рф действуют самые жесткие ограничения.

Недавно сообщалось, что из-за острого топливного кризиса российская федерация начала морской импорт бензина из Индии. Кроме того, в россии на фоне обострения топливного кризиса резко вырос спрос на переоборудование автомобилей под газ.

На инфографике «Слово и дело» – сколько нефти перерабатывают НПЗ соседей россии.

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