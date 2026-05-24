В Киеве количество пострадавших в результате атаки превысило полсотни (обновлено)

В Киеве возросло количество пострадавших в результате ночной российской атаки – на данный момент известно о 62 раненых и двух погибших.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

По его словам, количество пострадавших в настоящее время составляет по меньшей мере 62 человека. Среди них двое детей.

Спасатели продолжают работы по разбору завалов на отдельных локациях, где зафиксированы разрушения в результате ударов.

Медицинские учреждения Киева работают в штатном режиме и оказывают всю необходимую помощь пострадавшим жителям столицы.

Напомним, в ночь на воскресенье, 24 мая, российские войска совершили очередную массированную комбинированную атаку на Киев, применив баллистические ракеты и ударные беспилотники. В разных районах города фиксировали пожары и разрушения.

В ту же ночь оккупанты запустили по Украине ракету «Орешник» без ядерной боевой части.

