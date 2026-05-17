Зеленский обсудил участие Европы в мирных переговорах с президентом Совета ЕС

Президент Владимир Зеленский обсудил с президентом Европейского совета Антониу Коштой участие представителей европейских стран в процессе мирного урегулирования войны в Украине.
Об этом говорится в заявлении украинского лидера в соцсетях.
«Поговорил с Антониу Коштой. Большое спасибо за поддержку нашего государства и людей. Подробно говорили по перспективам процесса переговоров ради мира для Украины и всей Европы. Проинформировал о наших недавних контактах с различными лидерами в Европе и с американской стороной», – отметил Зеленский.
Президент подчеркнул, что Европа обязательно должна быть участником переговоров, поскольку у нее может быть «сильный голос и присутствие в этом процессе, и стоит определить, кто будет представлять именно Европу».
Как отмечается, Зеленский и Кошта также обсудили процесс евроинтеграции Украины.
«Мы готовы к открытию кластеров – обсудили график и необходимую коммуникацию по этому поводу. Благодарен всем, кто нас поддерживает. Спасибо Антониу и всем европейским лидерам!», – подчеркнул он.
Напомним, недавно министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна призвал Европу не спешить с переговорами с Кремлем.
Как известно, ранее премьер Словакии Роберт Фицо ранее призвал Европу к прямым переговорам с путиным, подчеркнув необходимость привлечь посредника, который «понимает русскую душу».
В то же время президент Финляндии Александер Стубб допустил возможность диалога из-за изменения баланса сил. По его мнению, позиции Украины сейчас укрепились, тогда как рф ослабла.
Ранее в Кремле также заговорили о контактах с Европой. В частности, пресс-секретарь президента рф Дмитрий Песков заявил о готовности Москвы к разговору с ЕС, однако подчеркнул, что первой проявлять инициативу россия не будет.
