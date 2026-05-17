Зеленский обсудил участие Европы в мирных переговорах с президентом Совета ЕС

Президент Владимир Зеленский обсудил с президентом Европейского совета Антониу Коштой участие представителей европейских стран в процессе мирного урегулирования войны в Украине.

Об этом говорится в заявлении украинского лидера в соцсетях.

14 мая 2026, 12:48 Результаты апрельского соцопроса на тему «Переговорный трек и параметры мирного соглашения» Почти половина опрошенных украинцев по-прежнему выступают против территориальных уступок ради немедленного прекращения огня. В то же время треть опрошенных положительно оценивает сценарий отказа от НАТО в обмен на вступление в ЕС и гарантии безопасности.

«Поговорил с Антониу Коштой. Большое спасибо за поддержку нашего государства и людей. Подробно говорили по перспективам процесса переговоров ради мира для Украины и всей Европы. Проинформировал о наших недавних контактах с различными лидерами в Европе и с американской стороной», – отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Европа обязательно должна быть участником переговоров, поскольку у нее может быть «сильный голос и присутствие в этом процессе, и стоит определить, кто будет представлять именно Европу».

Как отмечается, Зеленский и Кошта также обсудили процесс евроинтеграции Украины.

«Мы готовы к открытию кластеров – обсудили график и необходимую коммуникацию по этому поводу. Благодарен всем, кто нас поддерживает. Спасибо Антониу и всем европейским лидерам!», – подчеркнул он.

Напомним, недавно министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна призвал Европу не спешить с переговорами с Кремлем.

Как известно, ранее премьер Словакии Роберт Фицо ранее призвал Европу к прямым переговорам с путиным, подчеркнув необходимость привлечь посредника, который «понимает русскую душу».

В то же время президент Финляндии Александер Стубб допустил возможность диалога из-за изменения баланса сил. По его мнению, позиции Украины сейчас укрепились, тогда как рф ослабла.

Ранее в Кремле также заговорили о контактах с Европой. В частности, пресс-секретарь президента рф Дмитрий Песков заявил о готовности Москвы к разговору с ЕС, однако подчеркнул, что первой проявлять инициативу россия не будет.

