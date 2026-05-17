Грузили часть сбитого дрона: в Сумской области двое мужчин погибли из-за детонации БПЛА

В Путивльской общине Сумской области двое мужчин погибли в результате детонации частей беспилотника.

Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

По его словам, мужчины в возрасте 45 и 47 лет обнаружили обломки сбитого дрона и погрузили их в автомобиль. Один из взрывоопасных элементов сдетонировал, что привело к их гибели.

В областной администрации подчеркнули, что подобные предметы могут представлять смертельную угрозу, даже если выглядят как обычные обломки. Жителей призывают не прикасаться к подозрительным объектам и немедленно сообщать о них спасателям или полиции.

Также сообщалось, что в Роменском районе Сумской области в результате взрыва неизвестного предмета пострадал 12-летний мальчик.

Кроме этого, 23 февраля в одном из лицеев Днепра во время демонстрации боеприпасов для учеников произошел взрыв. Двое несовершеннолетних получили ранения.

