Куба закупила сотни дронов в рф и Иране для возможного удара по американским базам – СМИ

Куба приобрела более 300 военных дронов у россии и Ирана для возможных ударов по американским военным объектам. В частности, речь идет о базе США в заливе Гуантанамо.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на секретные американские разведданные.

14 января 2026, 16:32 Какой военный потенциал имеют страны, которым угрожает Трамп На инфографике – военный потенциал Ирана, Венесуэлы, Мексики и Дании, в состав которой входит Гренландия.

Как отмечается, Куба закупила более 300 военных беспилотников и недавно начала обсуждать возможность их применения для атак на американскую базу в Гуантанамо и город Ки-Уэст в штате Флорида, который расположен примерно в 150 км к северу от Гаваны.

При этом высокопоставленные чиновники США анонимно рассказали, что Куба с 2023 года покупает ударные беспилотники различного назначения у россии и Ирана и размещает их в стратегических местах по всему своему острову.

Также весной кубинские власти обращались к россии и Ирану с запросом на дополнительные поставки дронов и военного оборудования.

По данным источников издания, разведданные могут стать поводом для военных действий США и подтверждают обеспокоенность администрации президента Дональда Трампа относительно угрозы с Кубы с учетом присутствия в Гаване иранских военных советников.

«Когда мы думаем о том, что эти типы технологий находятся так близко, и о ряде злоумышленников, от террористических групп до наркокартелей, от иранцев до россиян, это вызывает обеспокоенность», – подчеркнул чиновник.

В то же время, по данным одного из чиновников, в четверг, 14 мая, директор ЦРУ Джон Рэтклифф также посетил Кубу и жестко предупредил местные власти, что остров больше не может быть «платформой для противников, пытающихся продвигать враждебные интересы в Западном полушарии».

При этом Рэтклифф призвал кубинцев избавиться от тоталитарного правительства, чтобы таким образом избавиться и от санкций США.

Напомним, недавно стало известно, что США существенно нарастили количество разведывательных полетов вблизи Кубы. С начала февраля американские военные провели как минимум 25 миссий возле острова, используя самолеты-разведчики и беспилотники.

А президент США Дональд Трамп во время одного из выступлений пошутил о возможновости военных действий против Кубы после завершения войны с Ираном. Его слова прозвучали на фоне объявления нового пакета американских санкций против Гаваны.

Как известно, отношения между Вашингтоном и Гаваной резко обострились после того, как Дональд Трамп объявил политику Кубы «серьезной угрозой» нацбезопасности США из-за ее связей с рф, Китаем и проиранскими группировками. Это привело к введению чрезвычайного положения, что позволило Штатам усилить экономическое давление на остров и его энергетических партнеров.

Несмотря на недавние переговоры Госдепа с кубинскими чиновниками, где звучат призывы к демократизации, риторика Белого дома остается жесткой.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.