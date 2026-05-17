НБУ выпустил памятные монеты в честь «Расстрелянного возрождения»

Национальный банк Украины ввел в обращение две новые памятные монеты: «Расстрелянное возрождение. Иван Падалка» и «Расстрелянное возрождение. Майк Йогансен», что продолжает серию, призванную сохранять память о деятелях украинской культуры.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

8 апреля 2026, 14:50 НБУ выпустил серебряную монету-пысанку к Пасхальным праздникам Национальный банк Украины к Пасхальным праздникам выпустил новую серебряную памятную монету «Пасхальная радость. Пасанка», которая продолжает серию «Украинское наследие».

Как отмечается, обе монеты посвящены знаковым фигурам украинского культурного авангарда первой трети ХХ века, которые внесли весомый вклад в развитие национального искусства, литературы, языкознания и интеллектуальной жизни.

«Эти монеты продолжают тематическое направление, посвященное Расстрелянному возрождению и его творцам, которые в 20-х – начале 30-х годов XX века стали символом мощного культурного прорыва Украины, но были безжалостно уничтожены тоталитарным советским режимом», – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что Иван Падалка был художником-монументалистом, графиком и педагогом, представителем школы монументального искусства, связанного с именем Михаила Бойчука. В то же время, Майк Йогансен был поэтом, прозаиком, переводчиком, лингвистом, сценаристом и литературным критиком.

«Обе памятные монеты имеют общий символический аверс с надписью «СЛОВО» – названием легендарного харьковского дома, где рождались идеи, менявшие украинскую культуру, и который одновременно стал свидетелем трагической судьбы своих жильцов», – заявили в НБУ.

Памятные монеты имеют номинал 5 гривен, изготовлены из нейзильбера, украшены цветной печатью. Тираж каждой – до 75 000 штук в сувенирной упаковке.

По данным НБУ, продажа новых памятных монет в интернет-магазине нумизматической продукции Нацбанка начнется с 19 мая 2026 года.

Как известно, в этом году Нацбанк к Пасхальным праздникам ввел в обращение новую памятную серебряную монету номиналом 10 гривен «Пасхальная радость. Писанка», продолжающую серию «Украинское наследие».

Напомним, в феврале Национальный банк Украины окончательно вывел из наличного обращения банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов. С 2 марта 2026 года они утратили статус платежного средства и заменены соответствующими монетами.

Также, как известно, в декабре Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении переименование монеты с «копейки» на «шаг».

А до этого сообщалось, что НБУ запустил новую тематическую серию монет, посвященную административно-территориальному устройству и целостности Украины.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.