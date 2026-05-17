НБУ выпустил памятные монеты в честь «Расстрелянного возрождения»

Национальный банк Украины ввел в обращение две новые памятные монеты: «Расстрелянное возрождение. Иван Падалка» и «Расстрелянное возрождение. Майк Йогансен», что продолжает серию, призванную сохранять память о деятелях украинской культуры.
Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
Как отмечается, обе монеты посвящены знаковым фигурам украинского культурного авангарда первой трети ХХ века, которые внесли весомый вклад в развитие национального искусства, литературы, языкознания и интеллектуальной жизни.
«Эти монеты продолжают тематическое направление, посвященное Расстрелянному возрождению и его творцам, которые в 20-х – начале 30-х годов XX века стали символом мощного культурного прорыва Украины, но были безжалостно уничтожены тоталитарным советским режимом», – говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что Иван Падалка был художником-монументалистом, графиком и педагогом, представителем школы монументального искусства, связанного с именем Михаила Бойчука. В то же время, Майк Йогансен был поэтом, прозаиком, переводчиком, лингвистом, сценаристом и литературным критиком.
«Обе памятные монеты имеют общий символический аверс с надписью «СЛОВО» – названием легендарного харьковского дома, где рождались идеи, менявшие украинскую культуру, и который одновременно стал свидетелем трагической судьбы своих жильцов», – заявили в НБУ.
Памятные монеты имеют номинал 5 гривен, изготовлены из нейзильбера, украшены цветной печатью. Тираж каждой – до 75 000 штук в сувенирной упаковке.
По данным НБУ, продажа новых памятных монет в интернет-магазине нумизматической продукции Нацбанка начнется с 19 мая 2026 года.
Как известно, в этом году Нацбанк к Пасхальным праздникам ввел в обращение новую памятную серебряную монету номиналом 10 гривен «Пасхальная радость. Писанка», продолжающую серию «Украинское наследие».
Напомним, в феврале Национальный банк Украины окончательно вывел из наличного обращения банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов. С 2 марта 2026 года они утратили статус платежного средства и заменены соответствующими монетами.
Также, как известно, в декабре Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении переименование монеты с «копейки» на «шаг».
А до этого сообщалось, что НБУ запустил новую тематическую серию монет, посвященную административно-территориальному устройству и целостности Украины.
