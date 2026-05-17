ЕС сокращает квоты на сталь, Украина может потерять значительную часть экспорта

Европейский Союз планирует с 1 июля существенно изменить правила импорта стали, сократив квоты и введя высокие тарифы на дополнительные объемы продукции. Это может негативно повлиять на украинский экспорт металлургической продукции в ЕС.

Об этом сообщает Financial Times.

23 сентября 2025, 15:15 Кто в мире производит больше всего стали Китай изготовляет более 53 процентов стали от всего мирового объема, россия – 3,7 процента, Украина – 0,4 процента. Подробнее о других странах-производителях – на инфографике.

Отмечается, что квоту на импорт стали планируют уменьшить на 47%, а на избыточные объемы ввести тариф в размере 50%. Причиной такого решения называют глобальное перепроизводство стали, которое привело к демпингу на рынке ЕС и давлению на европейских производителей.

Глава офиса CEO группы «Метинвест» Александр Водовиз заявил, что новые ограничения фактически могут перекрыть украинским компаниям доступ к европейскому рынку. по его словам, сокращение квот коснется всех торговых партнеров ЕС, включая Украину, что существенно усложнит экспорт.

Украинская сторона в комментариях для FT отмечает, что объемы экспорта могут уменьшиться примерно на 70%, а потери для экономики достигнут около 1 млрд евро.

В то же время в Еврокомиссии заявили, что учтут сложную ситуацию Украины и предусмотрят отдельные условия, однако общее сокращение экспорта все равно останется существенным.

Напомним, в июне 2025 года ЕС продлил отмену пошлин и квот для украинской стали и железа.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.