ЕС сокращает квоты на сталь, Украина может потерять значительную часть экспорта

Экономика
ЕС планирует сократить квоты на импорт стали и ввести высокие тарифы, что может привести к значительному падению экспорта украинской металлургии.
Европейский Союз планирует с 1 июля существенно изменить правила импорта стали, сократив квоты и введя высокие тарифы на дополнительные объемы продукции. Это может негативно повлиять на украинский экспорт металлургической продукции в ЕС.

Об этом сообщает Financial Times.

Кто в мире производит больше всего сталиКитай изготовляет более 53 процентов стали от всего мирового объема, россия – 3,7 процента, Украина – 0,4 процента. Подробнее о других странах-производителях – на инфографике.

Отмечается, что квоту на импорт стали планируют уменьшить на 47%, а на избыточные объемы ввести тариф в размере 50%. Причиной такого решения называют глобальное перепроизводство стали, которое привело к демпингу на рынке ЕС и давлению на европейских производителей.

Глава офиса CEO группы «Метинвест» Александр Водовиз заявил, что новые ограничения фактически могут перекрыть украинским компаниям доступ к европейскому рынку. по его словам, сокращение квот коснется всех торговых партнеров ЕС, включая Украину, что существенно усложнит экспорт.

Украинская сторона в комментариях для FT отмечает, что объемы экспорта могут уменьшиться примерно на 70%, а потери для экономики достигнут около 1 млрд евро.

В то же время в Еврокомиссии заявили, что учтут сложную ситуацию Украины и предусмотрят отдельные условия, однако общее сокращение экспорта все равно останется существенным.

Напомним, в июне 2025 года ЕС продлил отмену пошлин и квот для украинской стали и железа.

ЕС Украина Сталь Импорт
