Эстония призвала Европу не спешить с переговорами с Кремлем

Европейским странам не стоит спешить с переговорами с Кремлем, ведь россия сейчас находится в более слабой позиции и пытается выиграть для себя время. Вместо этого союзникам следует усиливать санкционное давление.

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в интервью Bloomberg во время конференции Леннарта Мери в Таллинне.

11 мая 2026, 16:40 Переговоры по-российски: как Кремль ищет паузу Анализ кремлевской риторики о готовности к миру после парада 9 мая: визит Фицо, попытка навязать удобных посредников, риск Минска-3 и угрозы для Украины, ЕС и соседей россии.

По словам эстонского дипломата, Москва активизировала контакты с европейскими государствами из-за экономических проблем и отсутствия значительных успехов на фронте на пятом году полномасштабной войны против Украины.

«Сейчас не время для разговоров или переговоров. Сейчас самое время оказывать давление на россию», – подчеркнул Цахкна.

Он также раскритиковал идеи отдельных европейских политиков, которые хотят активнее продвигать дипломатические контакты с Кремлем на фоне того, что США сосредоточили внимание на ситуации вокруг Ирана.

По мнению главы МИД Эстонии, россия все больше демонстрирует признаки истощения. Среди факторов, свидетельствующих об этом, он назвал эффективность западных санкций, большие потери российской армии, удары Украины по нефтяной и судоходной инфраструктуре рф, а также экономические трудности внутри страны.

Отдельно Цахкна обратил внимание на недовольство россиян из-за перебоев с мобильным интернетом и сокращения масштабов парада 9 мая в Москве.

Также он упомянул политические изменения в Венгрии после отстранения от власти Виктора Орбана, которого считали одним из главных союзников Кремля в Евросоюзе. По словам дипломата, это уже позволило ЕС принять новый пакет санкций против россии и согласовать кредит Украине на 90 млрд евро.

Напомним, премьер Словакии Роберт Фицо ранее призвал Европу к прямым переговорам с путиным, подчеркнув необходимость привлечь посредника, который «понимает русскую душу».

В то же время президент Финляндии Александер Стубб допустил возможность диалога из-за изменения баланса сил. По его мнению, позиции Украины сейчас укрепились, тогда как рф ослабла.

Ранее в Кремле также заговорили о контактах с Европой. В частности, пресс-секретарь президента рф Дмитрий Песков заявил о готовности Москвы к разговору с ЕС, однако подчеркнул, что первой проявлять инициативу россия не будет.

