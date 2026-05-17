НАБУ и САП прокомментировали российские фейки о «расследовании» в отношении Елены Зеленской

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура опровергли российскую дезинформацию о якобы расследовании в отношении супруги президента Елены Зеленской и «подготовке» ее ареста.

Об этом говорится в заявлениях НАБУ и САП в соцсетях.

13 ноября 2025, 12:15

Накануне российские пропагандистские СМИ и пророссийские медиа со ссылкой на «источники в российских силовых структурах» написали, что якобы САП и НАБУ готовят арест Зеленской, а сейчас «решается, какое уголовное дело должно стать первым».

«НАБУ и САП обращают внимание на распространение в российских и пророссийских медиа очередной волны дезинформации о якобы «расследованиях» в отношении супруги президента Украины. Эта информация не соответствует действительности. НАБУ и САП не осуществляют никаких процессуальных действий, о которых идет речь в указанных вбросах», – говорится в сообщении.

В НАБУ подчеркнули, что подобная информация является частью системной дезинформационной кампании рф, направленной на дискредитацию украинских институтов, подрыв доверия к антикоррупционным органам, дестабилизацию общественно-политической ситуации и ослабление единства Украины в условиях полномасштабной войны.

«Призываем граждан и представителей медиа проверять информацию, пользоваться официальными источниками и не способствовать распространению манипуляций и фейков, которые используются РФ как элемент информационной войны против Украины», – подчеркнули в Бюро.

В то же время в САП подчеркнули, что информация о каких-либо процессуальных действиях и расследованиях в отношении супруги президента не соответствует действительности.

«Российская пропаганда уже не в первый раз пытается использовать антикоррупционные расследования для дестабилизации нашей страны изнутри», – добавили в антикоррупционной прокуратуре.

Как известно, недавно руководитель НАБУ Семен Кривонос заявил, что president Украины Владимир Зеленский не фигурирует в рамках досудебного расследования НАБУ и САП по делу о легализации 460 миллионов гривен на строительстве элитных коттеджей под Киевом.

Напомним, 12 мая антикоррупционные органы Украины сообщили об разоблачении организованной группы, которая «причетна к легализации 460 млн грн на элитном строительстве».

Отметим, что 11 мая Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении бывшему главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку. Позже антикоррупционные органы также вручили подозрения бизнесмену Тимуру Миндичу, экс-вице-премьеру Алексею Чернышову и другим лицам.

По версии следствия, на протяжении 2021–2025 годов подозреваемые отмыли более 460 млн грн путем возведения коттеджного городка в с. Козин Киевской области.

Речь идет о строительстве на земельных участках общей площадью около 8 га четырех частных резиденций со вспомогательными зданиями и сооружениями, а также отдельной резиденции общего пользования – спа-зоны.

Часть потраченных на строительство средств получили через так называемую «прачечную», подконтрольную бизнесмену – будущему владельцу одной из резиденций. Речь идет о почти 9 млн долларов.

Высший антикоррупционный суд взял под стражу экс-руководителя ОПУ Ермака. Альтернативой ему определили 140 млн грн залога.

