В ОАЭ дрон атаковал одну из АЭС, на территории станции произошел пожар

В Объединенных Арабских Эмиратах сегодня, 17 мая, неизвестный беспилотник нанес удар по электрогенератору атомной электростанции «Барака», в результате чего вспыхнул пожар.

Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на заявления властей страны.

По данным министерства обороны ОАЭ, атаку совершили тремя дронами. В ведомстве добавили, что беспилотники проникли в воздушное пространство ОАЭ с запада, не приводя подробностей. Проводится расследование с целью установления источника атаки.

Средства ПВО перехватили два беспилотника, однако третий попал в аварийный дизельный генератор, расположенный за внутренним периметром станции.

Власти эмирата Абу-Даби подтвердили пожар вблизи АЭС «Барака», при этом не сообщив, кто именно запустил беспилотник, и публично не обвинив ни одну страну. В результате атаки беспилотника загорелся генератор, сама станция остается в безопасности.

В Федеральном управлении по ядерному регулированию ОАЭ заверили, что пострадавших в результате атаки нет, а все энергоблоки и системы АЭС работают в штатном режиме.

В то же время, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЕ) заявило, что после удара один из реакторов работал на аварийном дизельном генераторе, а уровень радиации остается в норме. Глава МАГАТЕ Рафаэль Гросси заявил о «недопустимости военной активности, которая угрожает ядерной безопасности».

Как известно, четыре реактора АЭС «Барака» обеспечивают 25% потребностей ОАЭ в электроэнергии, после атаки работу станции не останавливали.

Напомним, 5 мая Иран совершил ракетно-дроновую атаку по территории Объединенных Арабских Эмиратов, в результате которой на нефтеперерабатывающем объекте в Фуджейре возник масштабный пожар и пострадали как минимум три человека.

Также 8 мая Иран нанес новые ракетные удары по территории ОАЭ, в результате чего ранения получили три человека.

Кроме этого, МАГАТЕ заявило о резком росте активности российских беспилотников вблизи украинских атомных электростанций. Только в течение 13–14 мая возле площадок Южноукраинской, Ровенской и Чернобыльской АЭС было зафиксировано более 160 дронов.

