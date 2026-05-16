Президент Финляндии сделал заявление о возможном диалоге Европы с рф

Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что Европа может перейти к диалогу с россией, поскольку позиция Украины стала сильнее, а рф – слабее.

Об этом он сказал в интервью LRT.

По словам Стубба, одной из причин возможного начала диалога является изменение баланса сил в войне.

Он считает, что нынешняя ситуация может создать условия, при которых Москва будет заинтересована в переговорах.

Еще одним аргументом президент Финляндии назвал интерес самой Европы. По его мнению, странам ЕС важно оставаться участниками переговорного процесса, чтобы не потерять влияние на принятие решений.

Стубб также заявил, что сейчас рано говорить о конкретных представителях или формате возможного диалога с рф. В то же время он предположил, что ЕС могут представлять несколько политиков, которые будут вести технические обсуждения.

Отдельно президент Финляндии подчеркнул, что первоочередной задачей должно стать достижение перемирия.

По его словам, Европейский Союз сейчас демонстрирует высокий уровень единства в вопросе поддержки Украины, несмотря на отдельные разногласия между государствами-членами.

Напомним, в начале мая пресс-секретарь президента рф Дмитрий Песков заявил, что Москва готова к диалогу с представителями Европейского Союза. Однако первыми эти переговоры в Кремле инициировать не будут.

