Российская федерация готова начать переговоры с Европой, но не будет инициировать их первой.

Об этом 8 мая заявил пресс-секретарь президента рф Дмитрий Песков, передает Interfax.ru.

«Мы будем готовы настолько идти вперед в плане нашего диалога, насколько будут готовы европейцы. Но так же, как неоднократно говорил путин, после той позиции, которую заняли европейцы, сами таких контактов мы инициировать не будем», – заявил Песков росСМИ.

Также пресс-секретаря президента россии попросили прокомментировать заявление главы Европейского совета Антониу Кошты об обсуждении с лидерами стран ЕС тематики возможных будущих переговоров с россией.

На это Песков отметил: «Путин готов к переговорам со всеми. Он об этом уже говорил». Других подробностей относительно тематики переговоров Песков не предоставил.

Напомним, Европейский Союз начал подготовку к потенциальным переговорам с президентом рф владимиром путиным по завершению войны в Украине. В Брюсселе признают, что мирный процесс при посредничестве США фактически зашел в тупик, а Европа рискует остаться в стороне от ключевых решений.

Ранее в Кремле заявили, что на данный момент не видят смысла в новом раунде трехсторонних переговоров с участием Украины, США и рф. Помощник путина утверждает, что прогресс возможен только при условии выполнения российских требований, в частности вывода ВСУ с территорий Донбасса.

До этого Украина уже принимала участие в нескольких раундах переговоров с агрессором при посредничестве США. Впрочем, достичь договоренностей о прекращении огня не удалось из-за территориальных претензий рф.

Хотя трехсторонний формат сейчас на паузе, продолжается активный двусторонний диалог между Киевом и Вашингтоном. В частности, секретарь СНБО Рустем Умеров находится с визитом в Майами для встречи со спецпредставителем Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.

Между тем президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает визитов представителей президента США в Киев в конце весны – начале лета. Это стало известно после одной из встреч секретаря СНБО Рустема Умерова с представителями США в Майами.

