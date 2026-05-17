У польском Генштабе «потеряли» важное письмо США – Politico

США еще 11 мая направили польской стороне сообщение об отмене отправки 4 тысяч американских военных в Польшу, однако начальник Генерального штаба Веслав Кукула увидел письмо только через два дня.
Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.
По данным издания, сообщение поступило через секретную систему связи, которую используют для контактов между союзниками.
Wall Street Journal ранее писал, что Пентагон отменил размещение в Польше бронетанковой бригады численностью более 4 тысяч военнослужащих.
Источники Politico утверждают, что Веслав Кукула не передавал информацию дальше примерно два дня.
Один из собеседников издания назвал ситуацию «организационным беспорядком» в польском Генштабе.
В то же время представитель Генштаба Польши Марек Пентжак заявил, что польская сторона не получала никаких сообщений в понедельник.
Напомним, ранее Пентагон сообщил о планах вывести около 5 тысяч американских военных из Германии и перебросить их в США и на другие зарубежные базы.
Позже президент США Дональд Трамп допустил дальнейшее сокращение американского военного присутствия в Германии. Это произошло на фоне разногласий с канцлером Германии Фридрихом Мерцем по поводу политики на Ближнем Востоке.
В то же время Конгресс раскритиковал решение Трампа о сокращении войск США в Германии.
