Иран хочет брать плату за использование подводных кабелей, соединяющих Европу и Азию

Иран заявил о намерении ввести оплату за использование подводных интернет-кабелей, проходящих через Ормузский пролив – один из ключевых маршрутов глобального интернет-трафика между Европой, Азией и странами Персидского залива.

Об этом сообщает CNN.

3 марта 2026, 18:24

Тегеран якобы рассматривает механизм «лицензионных сборов» за прокладку и обслуживание кабелей в регионе. Иранские чиновники и государственные медиа также заявляют, что крупные технологические компании, в частности Google, Microsoft, Meta и Amazon, могут быть обязаны работать в соответствии с иранским законодательством, если используют эту инфраструктуру.

Официальный представитель центрального штаба иранского военного командования Эбрахим Зольфагари заявил, что Иран намерен взимать плату с операторов кабелей, через которые проходит интернет-трафик между странами Персидского залива, Европой и Азией.

В то же время иранские медиа намекнули, что в случае отказа от оплаты работа этих каналов связи может быть нарушена. Из-за этого западные эксперты уже говорят о рисках для стабильности глобального интернета.

CNN отмечает, что большинство кабелей проходит вблизи побережья Омана, однако часть инфраструктуры расположена в территориальных водах Ирана. Именно это, по мнению Тегерана, дает ему рычаги влияния на один из важнейших цифровых коридоров мира.

Возможное повреждение или блокировка подводных кабелей может повлиять на международные банковские системы, биржи, облачные сервисы, стриминговые платформы и инфраструктуру искусственного интеллекта.

Напомним, стратегический Ормузский пролив остается заблокированным уже почти три месяца. Хотя некоторым судам удается прорвать блокаду после договоренностей с Ираном, однако о возобновлении полноценного движения по проливу речь пока не идет.

Как известно, ранее Тегеран запустил новую электронную систему регулирования. Теперь компании, планирующие транзит через пролив, получают специальные письма от структуры, связанной с Управлением Ормузского пролива (PGSA), с новыми требованиями и правилами прохода.

Также сообщалось, что из-за критических рисков безопасности и угрозы огромных финансовых потерь судоходные компании массово избегают этого маршрута. Как следствие, на подходах к Ормузскому проливу сейчас заблокировано более полутора тысяч судов.

