Президент Финляндии считает, что Европа должна наладить прямой контакт с россией

Президент Финляндии Александр Стубб выразил мнение, что Европа должна начать прямой диалог с россией.
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Европа должна начать прямой диалог с россией, поскольку политика США по поводу войны в Украине не отвечает интересам европейских стран.

Заявление прозвучало в рамках интервью газете Corriere della Sera.

По словам Стубба, сейчас существуют три основных варианта развития событий: продолжение войны, перемирие с последующими мирными переговорами или коллапс одной из сторон, «вероятно, россии».

При этом президент Финляндии считает, что достижение полноценного мира в ближайшее время маловероятно.

Стубб также отметил, что Европа должна активнее включаться в дипломатический процесс и самостоятельно искать каналы коммуникации с Москвой. По его словам, европейские лидеры уже обсуждают формат возможных контактов с Кремлем.

«Да, пора начать говорить с россией. Когда именно это произойдет, я не знаю», – сказал политик.

Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что европейские правительства давят на ЕС, чтобы он назначил специального переговорщика для представления интересов Европы по Украине.

СМИ также заявляли, что лидеры двух стран ЕС призвали к прямым переговорам с россией.

