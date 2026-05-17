В ВСУ уточнили, каким именно оружием атаковали объекты ВПК в Подмосковье

Для поражения вражеских целей в Московской области рф Силы обороны Украины применили вооружение украинской разработки, в частности, дроны RS-1 «Барс», FP-1 «Firepoint», БАРС-СМ «GLADIATOR».

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, подтвердив, что 16 мая и в ночь на 17 мая подразделения Сил обороны нанесли поражения по ряду важных объектов рф.

«Для поражения целей в Московской области использовались украинские разработки – RS-1 «Bars», FP-1 «Firepoint», БАРС-СМ «GLADIATOR» и другие. За эффективную боевую работу благодарность воинам 412 отдельной бригады беспилотных систем, 107 реактивной артиллерийской Кременчугской бригады, 19 ракетной бригады «Святая Варвара», 1-го Отдельного центра беспилотных систем и другим представителям Вооруженных Сил Украины и всех Сил безопасности и обороны Украины», – говорится в сообщении.

В Генштабе подтвердили поражение предприятия «Ангстрем» в подмосковном Зеленограде, специализирующегося на производстве высокотехнологичной продукции и микросхем для высокоточного оружия.

«На территории объекта зафиксирован пожар. Предприятие является важной составляющей российского военно-промышленного комплекса и задействовано в производстве микроэлектроники, радиоэлектроники, оптических систем и робототехники для военных нужд врага», – сообщили в пресс-службе.

Также в Московской области поражена насосная станция «Солнечногорская», которая является критической частью кольцевого нефтепродуктопровода вокруг Москвы и используется для перекачки, хранения и отгрузки больших объемов бензина и дизельного топлива, в частности, и для российской армии. Зафиксирован пожар на территории объекта.

В то же время, среди прочего поражен командный пункт врага в районе Бунге Донецкой области и пункты управления российскими дронами в районе Двуречной Харьковской области, Заветном Херсонской области и Удачном Донецкой области.

Кроме того, украинские воины нанесли поражения по сосредоточениям живой силы противника в районах Мирного Донецкой области, Красногорского Запорожской области, Волфинском Курской области рф, а также по двум сосредоточениям оккупантов в районе Новоекономичного на Донетчине.

Как известно, СБУ совместно с Силами обороны Украины совершили серию ударов по объектам военно-промышленного комплекса и нефтеперерабатывающей инфраструктуры в Московской области рф, а также по военному аэродрому «Бельбек» в временно оккупированном Крыму.

Напомним, что взрывы в Московской области начали греметь после трех часов ночи 17 мая. В Минобороны Украины позже сообщили, что украинским дронам удалось атаковать объекты, которые были защищены значительным количеством систем противовоздушной обороны.

