Россия и Украина всё меньше верят в возможность возобновления мирного переговорного процесса при участии США. Стороны фактически утратили оптимизм относительно быстрого прогресса, тогда как Москва делает ставку на военное давление, а Киев – на усиление обороны и изменение баланса сил на фронте.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с позициями обеих сторон.

Переговоры по-российски: как Кремль ищет паузу Анализ кремлевской риторики о готовности к миру после парада 9 мая: визит Фицо, попытка навязать удобных посредников, риск Минска-3 и угрозы для Украины, ЕС и соседей россии.

По данным издания, российский диктатор владимир путин всё больше концентрируется на достижении военных целей и захвате дополнительных украинских территорий. В Кремле рассчитывают, что после возможного установления контроля над Донбассом Москва сможет выдвинуть ещё более широкие территориальные требования к Киеву.

В то же время собеседники FT отмечают, что стратегические цели Путина могут не ограничиваться Донбассом. По их словам, в Кремле рассматривают гораздо более широкий сценарий – вплоть до контроля над Украиной по линии Днепра, включая Киев и Одессу.

Один из источников также цитирует аргументы, которые якобы передают Путину, о том, что украинская армия ослабевает и «фронт рушится», а также о нехватке человеческих ресурсов. Кроме того, российский диктатор недавно сам намекнул на возможное расширение требований, заявив о необходимости создания «зоны безопасности» вглубь территории Украины.

Речь идёт не только о нынешней линии фронта, но и о потенциальных претензиях к другим регионам Украины. Часть источников отмечает, что российское руководство рассматривает войну как долгосрочную кампанию, целью которой остаётся максимальное расширение контроля над украинской территорией, несмотря на потери и медленный темп продвижения.

В то же время в Киеве, по информации FT, также растёт убеждение, что дипломатический процесс фактически зашёл в тупик. Украинские власти считают, что последние раунды переговоров не дали никакого результата, а россия не демонстрирует готовности к компромиссам. Один из украинских чиновников заявил, что «никакого реального прогресса, достигнутого американской стороной с россией, не было», добавив, что «всё, что можно было обсудить, уже фактически обсуждено».

Отдельно в Киеве считают, что ситуация на фронте и усиление ударов украинских сил вглубь российской территории снизили риск политического давления на Украину с целью быстрой и невыгодной мирной сделки. Украинская сторона рассчитывает, что способность наносить удары по российской логистике и военным объектам меняет баланс переговорных позиций.

Несмотря на это, президент США Дональд Трамп продолжает заявлять о «приближении соглашения» и дипломатическом прогрессе. Однако ни Москва, ни Киев, по данным FT, не разделяют этого оптимизма. В США, в свою очередь, отрицают, что оказывают давление на Украину с целью заключения быстрой сделки.

Переговорный процесс, как отмечает издание, фактически застопорился ещё в начале года после очередных раундов контактов между сторонами. Украинские представители утверждают, что россия не только не идёт на уступки, но и наоборот – усиливает свои требования, в частности настаивая на выводе украинских войск из Донбасса как на предварительном условии для любых дальнейших переговоров.

В россии же публично заявляют, что смысла в дальнейших переговорах нет без выполнения этих условий. В Москве также продолжают настаивать на том, что именно военное давление является ключевым инструментом достижения целей войны.

В то же время и Путин, и президент Украины Владимир Зеленский, по данным FT, пытаются сохранять определённый уровень взаимодействия со Соединёнными Штатами, понимая, что позиция Вашингтона остаётся важной для международной поддержки и будущих дипломатических сценариев.

Несмотря на сохранение отдельных контактов через американских посланников, общая атмосфера вокруг переговоров, по оценкам FT, стала значительно более пессимистичной. Обе стороны всё меньше верят в возможность быстрого политического урегулирования и вместо этого готовятся к затяжному конфликту, где решающим фактором остаются боевые действия, а не дипломатия.

Напомним, 9 мая Путин заявил о готовности провести встречу с Зеленским не только в Москве, но и на территории другого государства. Однако, по его словам, это должно произойти только ради подписания финального мирного договора.

Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что потенциальный разговор между президентом Владимиром Зеленским и диктатором рф владимиром путиным не может состояться внезапно.

Также недавно Украина обсудила с Соединёнными Штатами возможные форматы встреч и переговоров на уровне лидеров стран для завершения войны с российской федерацией.

Вместе с этим, 10 мая Украина передала россии списки для проведения обмена пленными в формате «1000 на 1000» и ожидает активного участия США в обеспечении выполнения договорённостей.

Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что сейчас задержка обмена военнопленными в формате «1000 на 1000» связана исключительно с позицией российской стороны.

