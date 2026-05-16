Фицо считает, что переговорщиком от Европы с рф должен быть человек, знающий «русскую душу»

Премьер-министр Роберт Фицо заявил, что Европе следует вести прямой диалог с путиным и привлечь к переговорам посредника, который хорошо знает россию и «понимает русскую душу».

Об этом сообщает словацкий телеканал HNtelevízia.

Словацкий премьер считает, что Европа должна наладить контакт с Кремлем, а в качестве переговорщика он предлагает человека, который «понимает русскую душу».

По словам Фицо, многие европейские политики публично критикуют контакты с Москвой, однако в частных разговорах сами интересуются позицией Кремля и перспективами переговоров.

Фицо сказал, что не понимает нежелания отдельных стран Европы вести прямые контакты с россией, поскольку без диалога, по его мнению, невозможно достичь никаких договоренностей.

«Мы должны вести с россией нормальный диалог», – подчеркнул он.

Также премьер Словакии прокомментировал слова путина о возможном участии бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в роли посредника на переговорах. По мнению словацкого премьера, Кремль ищет человека, который хорошо ориентируется в российской политике и специфике страны.

Он добавил, что отправлять на переговоры людей без понимания россии и ее политической системы, по его мнению, не имеет смысла.

Напомним, лидеры стран Европы уже не в первый раз высказываются о необходимости возобновить диалог с рф. В частности, президент Финляндии Александр Стубб недавно заявил, что европейским странам стоит начать прямые переговоры с рф, так как американская политика относительно войны в Украине больше не отвечает интересам самой Европы.

А затем путин объявил, что готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на нейтральной территории, однако исключительно ради подписания финального мирного договора. Российский диктатор также добавил, что диалог должен вести человек, который не выступал с резкой критикой в адрес Москвы, назвав лучшим кандидатом бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера.

Позже в Германии отреагировали на такое заявление путина относительно возможного назначения Шредера главным посредником в переговорах между Евросоюзом и россией. Официальный Берлин отверг предложение Кремля, а вот политики от Социал-демократической партии Германии считают, что это неплохая идея.

Также сообщалось, что как Киев, так и Москва все меньше верят в эффективность мирного процесса при участии США, а стороны потеряли оптимизм относительно дипломатии, поэтому рф делает ставку на военное давление, а Украина – на укрепление обороны и изменение баланса сил на фронте.

