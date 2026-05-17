Оккупанты ударили беспилотниками по Херсонщине, ранены гражданские

В воскресенье, 17 мая, российские оккупанты ударили дронами по Херсону и Зеленовке в области, в результате чего четыре человека получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОВА.

Отмечается, что сегодня около 13:00 россияне ударили беспилотником по Зеленовке, в результате чего ранения получил 43-летний мужчина. У него диагностировали минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы, контузию, а также осколочные ранения нижних конечностей и грудной клетки.

По данным местных властей, в результате этой атаки известно еще о двух травмированных – 32-летней женщине с минно-взрывной травмой и осколочным повреждением ноги и 33-летнем мужчине, который получил минно-взрывную травму и осколочные ранения спины и ног.

Позже стало известно об атаке беспилотником по одному из жилых районов Херсона, в результате которого пострадала женщина.

«Около 14:50 российские оккупанты атаковали с дрона пожилую женщину в Днепровском районе Херсона. 79-летнюю херсонку доставили в больницу с взрывной травмой и открытым переломом кости ноги», – говорится в сообщении.

Как известно, утром 17 мая российские военные сбросили взрывчатку с дрона в селе Ингулец Херсонского района, погиб человек.

Напомним, в результате ночной атаки дронов в Днепре пострадали три человека. В городе зафиксированы пожары и разрушения жилой застройки.

