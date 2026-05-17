Россияне обстреляли четыре района Днепропетровщины, есть погибшие и раненые

В воскресенье, 17 мая, российские войска нанесли почти 40 ударов по Днепропетровской области, атаковав четыре района области. В результате обстрелов погибли два человека, а пятеро получили ранения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в Telegram.

По данным местных властей, почти 40 раз враг атаковал четыре района области беспилотниками и артиллерией. Как отмечается, в Никопольском районе под ударом были Никополь, Покровская, Мировская, Марганецкая, Червоногригорьевская общины. Повреждены инфраструктура, многоэтажка, частный дом и автомобили.

«Разрушен дачный дом, еще один – поврежден. Два человека погибли. Четверо – пострадали. Двое из них госпитализированы. Мужчина 78 лет – «тяжелый». 42-летний пострадавший в состоянии средней тяжести», – отметил Ганжа.

При этом в Синельниковском районе под ударами врага были Васильковская и Межевская общины, в результате чего ранения получил 41-летний мужчина.

В то же время сегодня в Криничанской общине Каменского района повреждены авто, а на Криворожье россияне атаковали Кривой Рог и Зеленодольскую общину. Пострадавших в результате этих ударов не зафиксировано.

Как известно, в результате ночной атаки дронов в Днепре пострадали три человека. В городе зафиксированы пожары и разрушения жилой застройки.

Напомним, утром 17 мая российские военные сбросили взрывчатку с дрона в селе Ингулец Херсонского района, погиб человек. Позже российские оккупанты ударили дронами по Херсону и Зеленовке в области, в результате чего четыре человека получили ранения.

