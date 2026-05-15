Рф нацелилась на Офис президента и подземные укрытия под ним: Зеленский опубликовал данные разведки

Украинская разведка получила документы, которые свидетельствуют о подготовке россией новых ракетно-дроновых атак по территории Украины, в частности по «центрам принятия решений».

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

По его словам, среди потенциальных целей фигурируют так называемые «центры принятия решений», в частности почти два десятка объектов, которые российская сторона относит к политическим и военным пунктам управления.

Зеленский отметил, что украинская сторона уже проанализировала эти данные и учитывает их при планировании обороны. Он подчеркнул, что подобные заявления со стороны россии являются элементом давления и попыткой запугивания, однако они не меняют общей ситуации.

Президент также подчеркнул различие между Украиной и россией, отметив, что в россии решение о войне принимает узкое руководство, тогда как Украина опирается на общество, которое защищает собственное государство.

«Украинцы заслуживают своего суверенитета так же, как и любая другая нация. Народ невозможно победить. России нужно заканчивать свою войну и договариваться о достойном мире, а не искать, чем ещё запугать Украину», – подытожил Зеленский.

Напомним, что предыдущая массированная российская атака произошла 13–14 апреля. В частности, российские войска в период с 08:00 до 18:30 13 мая совершили одну из самых масштабных дроновых атак с начала полномасштабной войны. Всего противник запустил по Украине 753 ударных и имитационных БПЛА различных типов.

Армия россии направила ударные дроны преимущественно на западные регионы Украины. Под ударом оказались, в частности, Ровенская, Ивано-Франковская и Хмельницкая области, есть жертвы и повреждения.

А в ночь на 14 мая россия осуществила масштабную атаку по Украине ракетами и дронами, сосредоточив основной удар на столице. Одна из ракет попала в многоэтажный дом в Дарницком районе Киева. Утром 15 мая стало известно о 24 погибших и 48 пострадавших. Поисково-спасательные работы уже завершены.

