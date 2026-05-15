Суд разрешил подозреваемой депутатке Киевсовета уехать за границу

Суд поддержал ходатайство защитника подозреваемой о предоставлении разрешения на выезд за границу.
Высший антикоррупционный суд разрешил выезд в Израиль на медицинское обследование и лечение депутату Киевского городского совета Елене Марченко в период с 13 по 25 мая. НАБУ и САП подозревают ее в причастности к делу бизнесмена Дениса Комарницкого.

Такое решение 30 апреля принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, антикоррупционный суд взял под стражу Марченко. Она вышла из следственного изолятора под залог. На подозреваемую возложили следующие обязанности: прибывать по первому вызову; не отлучаться за пределы Украины без разрешения; сообщать об изменении своего места жительства и/или места работы; сдать на хранение загранпаспорта и воздерживаться от общения с рядом лиц.

Адвокат Марченко просил предоставить разрешение его клиентке уехать в Израиль для медицинского обследования и лечения.

«Предоставить разрешение подозреваемой (Марченко – ред.) на выезд за пределы Украины в государство Израиль в период с 13 мая по 25 мая 2026 года включительно для проведения медицинского обследования и лечения в Тель-Авивском медицинском центре имени Сураски (г. Тель-Авив). Центральному межрегиональному управлению Государственной миграционной службы в Киеве и Киевской области вернуть (Марченко – ред.) паспорт гражданина Украины для выезда за границу. Обязать (Марченко – ред.) по возвращении в Украину сдать в ГМС на хранение паспорт гражданина Украины для выезда за границу», – говорится в решении.

Напомним, НАБУ и САП вручили подозрения 10 лицам, среди которых Денис Комарницкий, заместитель председателя КГГА Петр Оленич, председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам архитектуры, градопланирования и земельных отношений Михаил Терентьев и член этой комиссии Елена Марченко. По версии следствия, чиновники занимались незаконной приватизацией земель под строительство. Кроме того, они пытались взять под полный контроль процедуру принятия решений по предоставлению прав на землю.

