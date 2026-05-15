САП и НАБУ завершили расследование в отношении сотрудника СБУ, который требовал деньги за отсрочку

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины завершили следствие по делу в отношении сотрудника одного из межрайонных отделов СБУ, который требовал 68 тысяч долларов США за отсрочку.

Об этом сообщила САП в Телеграм-канале.

15 мая 2026 года прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования по делу сотрудника одного из районных отделов Главного управления Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области.

Как подчеркнули в САП, он был разоблачен на получении 68 тысяч долларов США. За эти деньги сотрудник СБУ обещал намеренно затянуть разоблачение схемы уклонения от мобилизации с использованием поддельных документов. А продолжаться это должно было до того момента, пока заинтересованные лица не получат отсрочку от призыва.

«После этого, используя служебные полномочия, он должен был скрыть их участие в схеме», – говорится в сообщении САП.

24 февраля 2026 года ему сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины. Санкция статьи предусматривает тюремное заключение до 10 лет с лишением права занимать должность до 3 лет. Также обязательна конфискация всего имущества.

На сегодняшний день детективы НАБУ по поручению прокурора открыли стороне защиты материалы дела для ознакомления.

Также мы сообщали, что Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в Высший антикоррупционный суд с иском о признании необоснованными активов председателя одного из районных судов Винницкой области.

Кроме этого, ВАКС назначил к рассмотрению уголовное производство по обвинению бывшего председателя Национального банка Кирилла Шевченко, экс-заместителя председателя правления Укргазбанка Дениса Чернышова и других лиц в завладении более чем 206 млн грн Укргазбанка.

