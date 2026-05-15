БЭБ разоблачило масштабные схемы нелегального рынка вейпов в 12 регионах

БЭБ Украины провело масштабную спецоперацию по противодействию нелегальному рынку вейп-продукции, который охватывал 12 регионов страны. В рамках следственных действий правоохранители выявили разветвлённые схемы незаконного производства и сбыта подакцизных товаров и изъяли имущество на более чем 150 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба БЭБ.

В БЭБ отмечают, что речь идет не об отдельных фактах незаконной торговли, а об организованных теневых сетях общенационального масштаба, которые выстроили полный цикл – от производства компонентов для жидкостей электронных сигарет до их дистрибуции через розничные торговые точки и онлайн-каналы сбыта.

Одна из ключевых схем была разоблачена детективами Главного подразделения детективов БЭБ совместно с Нацполицией под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора. Правоохранители пресекли деятельность организованной группы, которая наладила полный цикл незаконного производства компонентов для вейп-жидкостей и их последующую реализацию через сеть магазинов в различных областях Украины.

В ходе операции проведено более 100 одновременных обысков в 12 регионах. Изъяты производственные линии, сырьё, сотни тысяч единиц компонентов для жидкостей, а также более 36 тыс. электронных устройств для курения. Также изъята документация и носители информации, которые могут содержать данные о каналах поставок и финансовых потоках.

Отдельный эпизод задокументирован в Винницкой области. Детективы территориального управления БЭБ ликвидировали сеть сбыта нелегальной продукции через 38 магазинов в городе Винница и ещё в 17 населённых пунктах области. Реализация осуществлялась без лицензий и без акцизной маркировки.

В рамках этого дела изъято более 2 млн грн наличных, более 90 тыс. единиц жидкостей и компонентов для электронных сигарет, техника и бухгалтерская документация. Ориентировочная стоимость изъятого имущества превышает 25 млн грн. Сообщено о подозрении организатору схемы и двум его сообщникам. Отдельно организатору инкриминируют легализацию доходов, полученных преступным путём, на сумму почти 67 млн грн.

Ещё один эпизод – в Одесской области. Детективы провели 11 обысков, в ходе которых изъяли товаров и средств на более чем 5,4 млн грн. Из этой суммы почти 4,7 млн грн составляла нелегальная подакцизная продукция.

Среди изъятого – почти 12 тыс. единиц глицерина, около 7 тыс. единиц никотина, более 16 тыс. ароматизаторов, примерно 2,7 тыс. картриджей и почти 1,8 тыс. электронных сигарет.

Напомним, в Украине с 11 июля 2024 года запрещено продавать ароматизированные сигареты, табак для самокруток, электронные сигареты и жидкости к ним, а также сигаретные упаковки с неправильной маркировкой.

