В Генштабе подтвердили поражение НПЗ в российской Рязани

Силы обороны нанесли серию ударов по стратегическим объектам российских сил, в частности поразили нефтеперерабатывающий завод в Рязане, а также склады боеприпасов, объекты радиолокационной разведки и корабли противника.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Как отмечается, вчера и в ночь на 15 мая подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение ряду важных военных и логистических объектов как на территории рф, так и на временно оккупированных территориях Украины.

В частности, поражен нефтеперерабатывающий завод в Рязани (Рязанская область рф). На территории предприятия зафиксирован масштабный пожар.

Завод относится к числу крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России и имеет мощность переработки около 17 млн тонн нефти в год. Предприятие производит различные виды топлива, которые, в частности, используются для обеспечения российских оккупационных войск.

Кроме того, сообщается о поражении малого ракетного катера и минного тральщика в пункте базирования Каспийск. В Генштабе не уточняют степень повреждений, однако отмечают осложнение функционирования вражеской морской инфраструктуры в регионе.

Также под удар попали склады боеприпасов в районах Епифановки и Ровеньков на временно оккупированной территории Луганской области. По предварительной информации, там зафиксированы детонации и возгорания, что свидетельствует о значительных потерях запасов.

Отдельно поражен склад материально-технического обеспечения в Райгородке, а также склад средств радиоэлектронной борьбы в Дмитровке на оккупированной части Донецкой области. Такие объекты обеспечивали российские подразделения техникой, средствами связи и подавления радиосигналов.

Также украинские военные нанесли удар по береговому посту технической разведки российских спецслужб в Мариуполе. По данным Генштаба, повреждены радиолокационная станция и оптико-электронные модули, которые использовались для наблюдения за акваторией и побережьем.

Кроме того, в этом же районе уничтожен склад горюче-смазочных материалов, обеспечивавший российские подразделения топливом.

Напомним, в российской Рязани в ночь на 15 мая прогремели мощные взрывы на фоне атаки беспилотников. Местные жители сообщали о работе ПВО, ярких вспышках в небе и пожаре в районе нефтеперерабатывающего завода.

В последний раз об успешных ударах по Рязанскому НПЗ сообщалось в прошлом году. Однако недавно Силы обороны Украины вывели из строя нефтеперерабатывающие заводы в Перми и Астрахане.

