«Это наша безопасность»: Рютте заявил, что поддержка Украины будет приоритетом на саммите НАТО

Только сильная Украина сегодня и сильная Украина в будущем может остановить российскую агрессию, поэтому поддержка Украины будет оставаться одним из главных приоритетов НАТО, в частности на саммите в Анкаре, который состоится 7-8 июля.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в совместном пресс-заявлении по результатам саммита «Бухарестской девятки» и Северных союзников, информирует пресс-служба Генштаба ВСУ.

«Сильная Украина сегодня и сильная Украина в будущем – вот как можно остановить российскую агрессию. Война не ждет нас. Время действовать – сейчас», – подчеркнул генсек НАТО.

13 апреля 2026, 16:49

Вместе с тем он отметил, что Украина имеет широкую международную поддержку, в частности через инициативу PURL, которая обеспечивает поставки американского вооружения. По его словам, союзники должны и впредь мобилизовать ресурсы и помогать Киеву, поскольку безопасность Украины напрямую связана с безопасностью НАТО.

«Нам нужно мобилизовать все ресурсы и продолжать оказывать поддержку, в которой нуждается Украина. Потому что безопасность Украины – это наша безопасность. Наша дальнейшая мощная поддержка Украины также будет приоритетом на саммите в Анкаре», – акцентировал Рютте.

Генсек НАТО заверил, что собрание союзников по НАТО, от Черного моря до Арктики, подтверждает решимость стоять вместе и защищаться от любой угрозы с любого направления.

Также он назвал россию наибольшей и самой непосредственной угрозой для Альянса и предостерег от потери бдительности.

«Россия остается самой значительной и самой непосредственной угрозой для НАТО. И она продолжает свою беспощадную захватническую войну против Украины. Мы не можем ослаблять бдительность», – подытожил Рютте.

Напомним, саммит НАТО в Анкаре состоится 7–8 июля, и на него планируют пригласить министров иностранных дел Бахрейна, Кувейта, Катара и ОАЭ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина также примет участие в саммите НАТО.

Тем временем в СМИ писали, что в НАТО обсуждают возможность отказа от ежегодных саммитов лидеров государств-членов. Одной из причин называют желание избежать очередных конфликтов с президентом США Дональдом Трампом.

Также европейские государства активизировали разработку плана действий на случай, если Соединенные Штаты при президенте Дональде Трампе существенно сократят свое участие в НАТО или даже выйдут из Альянса.

