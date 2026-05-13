Россия за день запустила по Украине более 750 дронов: сколько целей обезвредила ПВО

Российские войска в период с 08:00 до 18:30 13 мая совершили одну из самых масштабных дроновых атак с начала полномасштабной войны. В целом враг запустил по Украине 753 ударных и имитационных БПЛА разных типов, большинство целей удалось обезвредить.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

13 мая 2026, 18:07 Советник Федорова предположил, что массированная атака рф может продолжаться до завтрашнего обеда Массированная атака рф на Украину, которая началась утром 13 мая, может продлиться и 14 мая. Враг может применить не только дроны, но и ракеты.

Там рассказали, что враг применил «шахеды», в том числе реактивные модификации, а также беспилотники типа Гербера, Италмас и дроны-имитаторы Пародия. Основное направление массированного удара пришлось на западные области Украины.

По состоянию на 18:30 украинская противовоздушная оборона обезвредила 710 вражеских беспилотников. Часть дронов была сбита, другие – подавлены средствами РЭБ.

В то же время, зафиксировано попадание 27 ударных БПЛА. Кроме того, падение обломков сбитых дронов зафиксировали на 26 локациях в разных регионах страны.

«Атака продолжается, несколько БПЛА – в воздушном пространстве Украины. Не игнорируйте тревогу, соблюдайте правила безопасности», – призвали в Воздушных силах.

Напомним, армия россии в среду, 13 мая, направила ударные дроны преимущественно на западные регионы Украины. Под ударом оказались, в частности, Ровненская, Ивано-Франковская и Хмельницкая области, есть жертвы и повреждения.

Также сообщалось, что ударный БПЛА российской федерации пересек границу и залетел на территорию Молдовы во время сегодняшней массированной атаки на Украину.

Советник министра обороны Сергей «Флэш» Бескрестнов предположил, что массированная атака рф может продолжаться до завтрашнего обеда.

