Россия за день запустила по Украине более 750 дронов: сколько целей обезвредила ПВО

Войска рф в период с 08:00 до 18:30 13 мая запустили по Украине 753 ударных и имитационных БПЛА разных типов, большинство целей удалось обезвредить.
Российские войска в период с 08:00 до 18:30 13 мая совершили одну из самых масштабных дроновых атак с начала полномасштабной войны. В целом враг запустил по Украине 753 ударных и имитационных БПЛА разных типов, большинство целей удалось обезвредить.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

Советник Федорова предположил, что массированная атака рф может продолжаться до завтрашнего обедаМассированная атака рф на Украину, которая началась утром 13 мая, может продлиться и 14 мая. Враг может применить не только дроны, но и ракеты.

Там рассказали, что враг применил «шахеды», в том числе реактивные модификации, а также беспилотники типа Гербера, Италмас и дроны-имитаторы Пародия. Основное направление массированного удара пришлось на западные области Украины.

По состоянию на 18:30 украинская противовоздушная оборона обезвредила 710 вражеских беспилотников. Часть дронов была сбита, другие – подавлены средствами РЭБ.

В то же время, зафиксировано попадание 27 ударных БПЛА. Кроме того, падение обломков сбитых дронов зафиксировали на 26 локациях в разных регионах страны.

«Атака продолжается, несколько БПЛА – в воздушном пространстве Украины. Не игнорируйте тревогу, соблюдайте правила безопасности», – призвали в Воздушных силах.

Напомним, армия россии в среду, 13 мая, направила ударные дроны преимущественно на западные регионы Украины. Под ударом оказались, в частности, Ровненская, Ивано-Франковская и Хмельницкая области, есть жертвы и повреждения.

Также сообщалось, что ударный БПЛА российской федерации пересек границу и залетел на территорию Молдовы во время сегодняшней массированной атаки на Украину.

Советник министра обороны Сергей «Флэш» Бескрестнов предположил, что массированная атака рф может продолжаться до завтрашнего обеда.

ВСУ Вторжение России ПВО Дрон Война в Украине
