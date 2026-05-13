Российский дрон залетел в Молдову во время массированной атаки на Украину

Во время массированной атаки рф на Украину 13 мая ударный дрон оккупантов полетел в Молдову из Винницкой области. Страна временно закрыла воздушное пространство на севере и в центре региона.
Издание noi.md

Ударный БПЛА российской федерации пересек границу и залетел на территорию Молдовы во время сегодняшней массированной атаки на Украину.

Об этом сообщило Министерство обороны Молдовы в Фейсбуке.

«В результате массированной атаки дронов на Украину в среду, 13 мая, в 16:00 дрон пересек государственную границу Республики Молдова со стороны Могилев-Подольского, Винницкая область, в направлении села Саука, Окницкий район», – говорится в сообщении Минобороны Молдовы.

Россия начала длительный комбинированный удар по критическим объектам Украины – ГУР

Как сообщило ведомство, в 16:05 местные жители увидели дрон над городом Бельцы, он двигался по траектории полета в направлении Унгенского района. Через 14 минут системами наблюдения за воздушным пространством снова обнаружили БПЛА, а в 16:23 дрон появился вблизи села Кэрпинены, Хынчештского района.

По данным властей, дрон продолжил движение в направлении юга страны. В Министерстве обороны уточнили, что воздушное пространство в северной зоне Молдовы было временно закрыто.

Позже Минобороны обновило информацию, сообщив, что в 16:58 дрон исчез с радаров в районе Джурджулешты.

«Воздушное пространство в северной и центральной областях снова открыто», – отметили в ведомстве.

Напомним, армия россии в среду, 13 мая, массированно атаковала Украину. Оккупанты направили ударные дроны преимущественно на западные регионы Украины. Под ударом оказались, в частности, Ровенская, Ивано-Франковская и Хмельницкая области, есть жертвы и повреждения.

Днем 13 мая в ГУР предупредили, что россия начала длительный комбинированный удар по критическим объектам Украины. Разведка призвала граждан внимательно реагировать на сигналы воздушной тревоги и при угрозе немедленно проходить в укрытия.

Также сообщалось, что войска путина ударили по маршрутке в Херсоне и атаковали Хмельницкую область. Один из обломков упал возле остановки общественного транспорта. Есть пострадавшие.

Кроме этого, российские войска ударили беспилотниками по Полтавской области. В результате атаки повреждена электроподстанция, более 7 тысяч абонентов остались без света.

Россия Молдова БПЛА Дрон Обстрел Атака рф на Украину
