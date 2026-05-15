Иран заявил о готовности к переговорам только при условии «серьезности» со стороны США

Тегеран не доверяет Соединённым Штатам и готов к переговоров только при условии, что Вашингтон продемонстрирует «серьёзные намерения».

Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, передаёт Reuters.

Трамп все более серьезно рассматривает возобновление ударов по Ирану – CNN Президент США Дональд Трамп всё более серьёзно рассматривает возможность возобновления военных ударов по Ирану из-за застоя в ядерных переговорах и действий Тегерана.

По его словам, Иран «не имеет доверия» к США из-за противоречивых сигналов из Вашингтона, которые подрывают перспективы дипломатического процесса. Он отметил, что переговоры, которые ранее проходили при посредничестве Пакистана, не сорвались окончательно, но находятся в сложном состоянии.

Отдельно иранский министр заявил, что Тегеран готов возобновить боевые действия, если дипломатия не даст результата, хотя в настоящее время страна пытается сохранить режим прекращения огня, чтобы дать шанс переговорам.

Среди ключевых разногласий между сторонами — ядерная программа Ирана и вопрос контроля над Ормузским проливом, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти и газа.

Аракчи также заявил, что Иран допускает проход судов через пролив, если они не связаны с «войной против Тегерана» и координируют свои действия с иранскими военно-морскими силами. В то же время он признал, что ситуация в регионе остаётся «очень сложной».

Комментируя возможную роль посредников, министр положительно оценил потенциальное участие Китая, подчеркнув стратегическое партнёрство между странами и готовность Ирана принять любые усилия, которые могут способствовать дипломатии.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что его терпение в отношении Ирана стремительно уменьшается на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Также недавно СМИ со ссылкой на источники писали о том, что президент США Дональд Трамп всё серьёзнее рассматривает возможность возобновления военных ударов по Ирану на фоне застоя в переговорах по ядерной сделке и растущего недовольства действиями Тегерана.

Ранее сообщалось, что США и Иран завершают разработку краткого меморандума, который должен официально положить конец вооружённому противостоянию и разблокировать переговоры по ядерному досье Тегерана.

Однако позже стало известно, что Трамп отверг ответ Ирана на последний проект соглашения по завершению войны, назвав позицию Тегерана «абсолютно неприемлемой».

