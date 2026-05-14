Россия ночью выпустила по Украине 56 ракет и почти 700 дронов: как отработала ПВО

В ночь на 14 мая россия осуществила комбинированную воздушную атаку по территории Украины с применением ракет различных типов и ударных беспилотников. Основной удар был направлен на Киев. Силам ПВО удалось обезвредить 693 воздушные цели.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Как отмечается, с 18:00 13 мая противник продолжил дневную атаку, нанеся комбинированный удар по Украине с применением ударных БпЛА, ракет воздушного и наземного базирования. Основное направление удара – Киев.

Всего радиотехническими войсками Воздушных сил зафиксировано и осуществлено сопровождение 731 средства воздушного нападения – 56 ракет и 675 БпЛА):

3 аэробаллистические ракеты Х-47 «Кинжал» (район пуска – Липецкая обл., рф);

18 баллистических ракет «Искандер-М/С-400» (районы пуска – Брянск, Курск);

35 крылатых ракет Х-101 (район пуска – Вологодская обл., рф);

675 ударных БпЛА типа Shahed, «Гербера», «Италмас», барражирующих боеприпасов «Бандероль» (2 ед.), дронов-имитаторов типа «Пародия» (с направлений: Брянск, Курск, Орёл, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф., Гвардейское, Чауда, ВОТ АР Крым).

Воздушный налёт отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 8:00 противовоздушной обороной было сбито или подавлено 693 цели – 41 ракету и 652 беспилотника различных типов:

29 крылатых ракет Х-101;

12 баллистических ракет «Искандер-М/С-400»;

652 вражеских БпЛА различных типов.

В то же время зафиксировано попадание 15 ракет и 23 ударных БпЛА на 24 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на 18 локациях.

Напомним, в результате массированной российской атаки на Киев в ночь на 14 мая погиб один человек, также известно о 31 пострадавшем. Под удар попали 9 районов столицы, в частности в Дарницком, где в результате попадания обрушился дом, продолжается поисково-спасательная операция.

Как известно, масштабная российская атака продолжается со вчера, а советник министра обороны Михаила Фёдорова, Сергей «Флэш» Бескрестнов, предполагал, что масштабный обстрел будет продолжаться до 14 мая.

