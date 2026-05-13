Российские войска массированно атаковали запад Украины, есть погибшие (обновлено)

Оккупационная армия россии в среду, 13 мая, направила ударные дроны на западные регионы Украины. Под ударом оказались, в частности, Ровненская, Ивано-Франковская и Хмельницкая области, есть жертвы и повреждения.

Об этом сообщили руководители областных военных администраций.

Так, на Ровненщине зафиксировали попадание в жилой дом. В результате вражеского прилета погибли три человека. Также сначала сообщалось о четырех пострадавших, но затем их количество выросло до шести.

Руководитель ОВА Александр Коваль призвал граждан оставаться в укрытиях до отбоя, поскольку существует вероятность новых ударов.

В Коломыйськом районе Ивано-Франковской области на фоне атаки рф сообщили об аварийных отключениях света.

«Энергетики уже работают над возобновлением электроснабжения. Если по вашему адресу нет света, вы можете узнать причину или подать заявку об отсутствии электроэнергии с помощью дистанционных сервисов «Прикарпатьеоблэнерго», – говорится в сообщении.

Взрывы также были слышны на территории Волынской и Львовской областей. В частности, в Луцке после взрыва в центральной части города были перекрыты мосты, а также ограничено движение транспорта.

Напомним, днем 13 мая в ГУР предупредили, что россия начала длительный комбинированный удар по критическим объектам Украины. Разведка призывает граждан внимательно реагировать на сигналы воздушной тревоги и при угрозе немедленно проходить в укрытия.

Также сообщалось, что войска путина ударили по маршрутке в Херсоне и атаковали Хмельницкую область. Один из обломков упал возле остановки общественного транспорта. Есть пострадавшие.

