Лубинец опубликовал первые слова освобожденных из плена и рассказал подробности о бойцах – видео

15 мая Украина и россия в 74-й раз обменялись пленными в рамках крупного обмена в пределах «1000» на «1000». Домой вернулись 193 из 205 украинских военных, которые провели в плену почти 4 года. Среди них много травмированных и с тяжелыми психологическими последствиями.

Об этом сообщил Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец в Телеграм-канале.

«На Родину возвращаются военные ВСУ, в том числе ТрО, НГУ, ГПСУ. Среди освобожденных – военнослужащие «Азова», – уточнил он.

24 апреля 2026, 17:12 В рамках нового обмена пленными домой вернулся военный, пропавший без вести – Лубинец 24 апреля в Украину из российского плена вернулись 193 военных, среди которых пропавший без вести и несколько именинников. Все они травмированы и истощены.

Омбудсмен назвал этот обмен «особенным», так как удалось вернуть 95% бойцов, попавших в российский плен еще в 2022 году. Среди них большая часть – защитники Мариуполя.

«Удалось вернуть также защитника, который был осужден в россии и помилован», – акцентировал он.

В то же время Лубинец отметил, что большинство освобожденных украинцев возвращаются с серьезными травмами, подорванным здоровьем и тяжелыми психологическими последствиями. Среди вернувшихся героев есть даже такие, кого эвакуировали ранеными еще с «Азовстали».

Домой вернулся преимущественно рядовой и сержантский состав, но есть также офицеры и капитаны. Представлены разные рода войск: и десантно-штурмовые, и мотопехотные, и механизированные, и морские пехотинцы.

«Все были подтверждены в плену через МККК. Самому молодому освобожденному – 21 год, самому старшему – 62 года. Также двое празднуют день рождения: им 40 и 36 лет. Среди вернувшихся есть 5 однофамильцев», – уточнил Лубинец.

Омбудсмен отмечает, что за каждым таким событием стоят месяцы ожидания, борьбы и неизвестности. Однако это все того стоило, «потому что возвращение наших людей – это не просто событие, а чрезвычайно важный гуманитарный процесс и общая победа всего государства»!

Также Лубинец публикует первые слова украинских героев после возвращения. И благодарит украинских военных за каждый день стойкости.

А один из бойцов даже зачитал патриотическое стихотворение, ступив на украинскую землю. Оно начинается словами: «Що не губить нас, робить лише сильніше. Твоїх героїв стало набагато більше…».

Ребята плачут от счастья, звонят родным и просят передать всем семьям, чьи близкие еще в плену: «Они держатся и не сдаются!», – добавляет омбудсмен.

Напомним, сегодня утром в Украину вернулись 205 наших защитников. Первым о событии сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он поблагодарил всех, кто работает ради возвращения наших людей домой, и отметил, что «Украина продолжает бороться за каждого и каждую, кто до сих пор остается в неволе».

Как мы сообщали, предыдущий обмен пленными между Украиной и рф состоялся 24 апреля. В этот день домой вернулись 193 украинских воина, большинство из которых удерживались на территории Чечни.

А 10 мая Украина передала россии списки для проведения обмена пленными в формате «1000 на 1000» и ожидала активного участия США в обеспечении выполнения договоренностей.

Тем временем уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец заявлял, что задержка обмена военнопленными в формате «1000 на 1000» была связана исключительно с позицией российской стороны.

Стоит отметить, что Украина в рамках обменов вернула домой уже более 9 тысяч гражданских и военных.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.