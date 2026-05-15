В Хмельницкой области мужчина напал на полицейских, есть погибший и раненый

В Хмельницкой области во время проверки документов произошёл вооружённое нападение на полицейских, в результате которого один правоохранитель погиб, ещё один получил ранения. Нападавший скрылся, в регионе продолжается спецоперация по его розыску.

Об этом сообщили в Нацполиции.

Как отмечается, инцидент произошёл 15 мая около 14:35 в селе Терлівка Летичевской территориальной громады Хмельницкого района во время проверки документов у водителя, который был лишён права управления транспортными средствами по решению суда. В этот момент произошло вооружённое нападение на сотрудников полиции.

В результате один полицейский погиб, ещё один получил телесные повреждения.

Нападавший скрылся с места преступления. Сейчас правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления его местонахождения и задержания.

На территории Хмельницкого района введена специальная полицейская операция. На месте работают следственно-оперативные группы, криминалисты и руководство полиции области. Обстоятельства и мотивы преступления устанавливаются.

Напомним, 29 апреля в Ровенской области во время проверки документов мужчина из автомата расстрелял группу военных и полицейского – тогда госпитализировали двух пострадавших. Впоследствии правоохранители задержали 48-летнего военнослужащего, которого подозревают в стрельбе.

