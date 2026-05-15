В Киеве завершили поисково-спасательные работы на месте российского удара

В Дарницком районе Киева завершены поисково-спасательные работы на месте российского удара по жилому дому. В результате атаки погибли 24 человека, среди них трое детей, еще 48 человек получили ранения.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Как отмечается, поисково-спасательные работы продолжались на месте удара в течение 28 часов непрерывно. Спасатели ГСЧС разобрали более 3 тысяч кубических метров разрушенных конструкций.

По состоянию на завершение работ подтверждена гибель 24 человек, среди них трое детей. Еще 48 человек получили ранения. Почти 400 человек получили психологическую поддержку на месте трагедии.

В ГСЧС отметили, что после завершения поисково-спасательной фазы подразделения перешли к аварийно-восстановительным работам, чтобы расчистить территорию и зафиксировать последствия разрушений. В столице 15 мая объявлено Днем траура по погибшим в результате массированной российской атаки.

Президент Владимир Зеленский подтвердил завершение спасательной операции и поблагодарил спасателей, полицейских и все службы, которые работали непрерывно более суток.

Глава государства подчеркнул, что россия целенаправленно наносит удары по гражданским объектам и пытается избежать ответственности, а также в очередной раз призвал к усилению международного давления на Москву.

«Такую россию никогда нельзя нормализовать. Россию, которая целенаправленно уничтожает жизнь и надеется остаться безнаказанной. Нужно давить. Именно Украина защищает Европу и мир, чтобы такие удары, когда гибнут дети, не распространялись дальше», – написал Зеленский.

Напомним, в ночь на 14 мая россия осуществила масштабную атаку по Украине ракетами и дронами, сосредоточив основной удар на столице. Одна из ракет попала в многоэтажку в Дарницком районе Киева. Утром 15 мая число погибших выросло до 24 человек, а пострадавших – до 47.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что по дому попали ракетой Х-101, изготовленной во втором квартале 2026 года.

А Украина после атаки инициировала срочное заседание Совета Безопасности ООН.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.