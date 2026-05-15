Трамп подтвердил, что обсуждал с Си Цзиньпином войну в Украине, и назвал удар рф «досадным»

Президент Америки Дональд Трамп подтвердил, что обсуждал войну рф против Украины во время встречи с китайским лидером Си Цзиньпином в Пекине.

Эту информацию лидер Соединенных Штатов предоставил журналистам на борту Air Force One после завершения визита в китайскую столицу 15 мая, пишет Clash Report.

По его словам, оба политика хотели бы видеть вопрос российско-украинской войны решенным.

На вопрос, обсуждал ли он с Си возможные шаги для завершения войны, глава Белого дома ответил коротко: «Да, обсуждали».

Также Дональд Трамп сказал несколько слов во вчерашней массированной атаке рф на Украину.

«До вчерашнего вечера все выглядело хорошо, но вчера вечером они (Украина) получили серьезный удар», – сказал Трамп, назвав это «досадным» и выразив уверенность, что мирные переговоры состоятся.

Отметим, Трамп посетил Пекин с трехдневным государственным визитом, где провел встречу с лидером КНР Си Цзиньпином.

Позже СМИ сообщили, что Дональд Трамп и китайский лидер Си Цзиньпин во время переговоров в Пекине обсудили ключевые международные вопросы, в частности войну в Украине и ситуацию на Ближнем Востоке, а также договорились продолжать диалог между США и Китаем и координировать позиции на глобальных площадках.

Напомним, с ночи 14 мая войска рф массированно атаковали Украину. В течение суток армия оккупантов применила ударные дроны, крылатые, баллистические и аэробаллистические ракеты. Это одна из самых масштабных атак на Украину, основной целью которой был Киев.

В столице в результате массированной российской атаки 14 мая погибли 24 человека, также известно о более чем 45 пострадавших. Под удар попали 9 районов столицы, в частности Дарницкий, где обрушилась часть дома.

На данный момент поисково-спасательные работы на месте российского удара завершены. А сегодня в Киеве день траура.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.