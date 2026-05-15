Суд определил залог бывшей помощнице Чернышева по делу Ермака

Антикоррупционный суд частично поддержал ходатайство детектива НАБУ о применении меры пресечения.
скриншот «Слово и дело»

Высший антикоррупционный суд применил меру пресечения в виде 15 млн грн залога к бывшей советнице вице-премьер-министра Алексей Чернышева Марине Медведевой в рамках дела о легализации 460 млн грн, в котором подозрение получил экс-руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Такое решение 15 мая принял судья ВАКС Виктор Маслов, сообщает «Слово и дело».

Также на неё возложили следующие обязанности: являться по каждому требованию; сообщать об изменении места жительства или работы; не покидать населённый пункт, в котором она проживает; сдать на хранение заграничные паспорта; воздерживаться от общения с подозреваемыми по данному делу: Чернышовым, Миндичем, Ермаком и другими, а также со свидетелями; носить электронный браслет.

Как известно, детектив Национального антикоррупционного бюро и прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просили применить меру пресечения Медведеву в виде содержания под стражей из 20 млн грн залога. Сторона защиты отрицала и просила отправить Медведеву под домашний арест. Как утверждал прокурор, подозреваемая была причастна к наличным расчетам за строительство поместий в Козине под Киевом.

Ранее Высший антикоррупционный суд заключил под стражу экс-руководителя ОП Андрея Ермака. Альтернативой ему определили 140 млн грн залога.

Напомним, 11 мая Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикорупционная прокуратура сообщили о подозрении Ермаку. Позже антикоррупционные органы также вручили подозрения бизнесмену Тимуру Миндичу, экс-вице-премьеру Алексею Чернышеву и другим.

По версии следствия, в течение 2021-2025 годов подозреваемые отмыли более 460 млн грн путем возведения коттеджного городка в с. Козин в Киевской области.

Речь идет о строительстве на земельных участках общей площадью около 8 га четырех частных резиденций со вспомогательными зданиями и сооружениями, а также отдельной резиденции общего пользования спа-зоны.

Часть израсходованных на строительство средств получили через так называемую «прачечную», подконтрольную бизнесмену – будущему владельцу одной из резиденций. Речь идет о почти 9 млн долларов.

