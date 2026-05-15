Буданов пояснил усиление мобилизации и пообещал бороться с «эксцессами» ТЦК

Набор добровольцев в ряды ВСУ не сможет покрыть количественные потребности украинской армии, поэтому мобилизация в Украине должна продолжаться. Другого пути у нашей страны сейчас нет.

Такое заявление в интервью The Times сделал руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов.

По его словам, мобилизация должна продолжаться даже несмотря на то, что украинцы ожидают смягчения или изменения подходов. Конечно, часть населения будет разочарована, однако у Украины пока нет других способов и форматов аккумулировать необходимое количество людей в нынешних условиях.

«Набор добровольцев не способен перейти необходимую армии численность. Это невозможно из-за экономических проблем и невозможно потому, что после 12 с половиной лет войны нет ничего, что мотивировало бы такое количество людей идти добровольцами», – сказал Буданов.

Буданов подчеркнул, что война имеет тотальный характер и требует масштабного участия населения.

«Мы ведем самую ужасную полномасштабную, тотальную войну. Войну, в которой принимают участие миллионные группы. Другого пути нет. Иначе страна просто падет», – заявил он.

Отдельно глава ОП прокомментировал случаи злоупотреблений, зафиксированные со стороны отдельных работников Территориальных центров комплектования. Он пообещал бороться всеми возможными способами с «эксцессами» со стороны военных ТЦК, которые фиксировались на видео, в частности случаями жестокого обращения с мобилизованными. Однако, смягчение мобилизации Буданов исключил.

Напомним, в Украине готовят масштабную реформу системы мобилизации и службы в ВСУ, которая предусматривает введение контрактов с фиксированными сроками, новую систему боевых выплат и трансформацию территориальных центров комплектования.

Также президент Владимир Зеленский объявил о запуске масштабной реформы Сил оборон, которая предусматривает повышение денежного обеспечения военных, введение специальных контрактов для пехоты и обновление системы управления личным составом.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подписал приказ о введении обязательной ротации военнослужащих на передовых позициях, который ограничивает их пребывание на передовой двумя месяцами.

Тем временем в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о реформе ТЦК.

