Удар по Киеву: количество погибших возросло до 24, среди них – трое детей

Количество погибших в результате российского удара по Киеву в ночь на 14 мая возросло до 24 человек, среди них – трое детей. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Об этом сообщили в ГСЧС.

«По состоянию на 06:00 15 мая 24 человека, среди них 3 ребенка, погибли в Дарницком районе из-за российского удара», – говорится в сообщении.

По данным спасателей, всего в столице в результате атаки рф пострадали 47 человек, среди которых двое детей. Из-под завалов и опасных зон удалось спасти 30 человек.

К ликвидации последствий атаки привлечены психологи и кинологические расчеты. Психологическую помощь получили 398 человек, а кинологи обследовали около 2,8 тысячи квадратных метров территории. Также спасатели вывезли более 3,1 тысячи кубометров обломков строительных конструкций.

Поисково-спасательные работы продолжаются. Последствия атаки уточняются.

Напомним, во время масштабной комбинированной атаки на Украину ночью 14 мая одна из ракет попала в многоэтажку в Дарницком районе Киева. Ранее сообщалось о 21 погибшем.

Как ранее сообщал президент Украины Владимир Зеленский, ракету х-101, которая ударила по дому в Киеве, изготовили во втором квартале 2026 года.

После обстрела Украина инициировала экстренное заседание Совбеза ООН.

