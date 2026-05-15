ВАКС продлил следствие по делу судьи райсуда с Кировоградщины

Высший антикоррупционный суд продлил до 11 сентября срок расследования уголовного производства по подозрению судьи Каланчакского районного суда Херсонской области Игоря Максимовича, отправленного в Александровский районный суд Кировоградской области, в получении неправомерной выгоды.

Такое решение 1 мая принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

«Ходатайство детектива НАБУ о продлении срока досудебного расследования в уголовном производстве удовлетворить. Продлить срок досудебного расследования по уголовному производству до шести месяцев, то есть до 11 сентября 2026 года включительно», – говорится в решении.

Ранее суд применил меру пресечения к судье Александровского райсуда Игорю Максимовичу.

Напомним, Высший совет правосудия отстранил судью из Кировоградщины Игоря Максимовича от совершения правосудия. По версии следствия, в декабре 2025 года на рассмотрение судьи поступил протокол по физическому лицу за нетрезвое управление автомобилем. Чтобы решить этот вопрос, водитель обратился к заместителю поселкового председателя Александровского, который дружил с судьей.

По указанию судьи водитель пояснил, что полицейские остановили его не за управление авто в состоянии опьянения, а за выключенный ближний свет фар. Это дало судье основание закрыть производство в связи с отсутствием состава административного правонарушения. После принятия нужного решения заместитель поселкового председателя получил 35 000 грн и передал 30 тысяч грн судье, а 5 тыс. грн – оставил себе.

