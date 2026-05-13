Советник Федорова предположил, что массированная атака рф может продолжаться до завтрашнего обеда

Массированная атака россии на Украину, которая началась утром 13 мая, может продлиться и 14 мая. Враг может применить не только дроны, но и ракеты.

Такое мнение выразил советник министра обороны Сергей «Флэш» Бескрестнов в эфире телемарафона.

«К сожалению, началась большая комбинированная атака нашего врага на страну. Мы ожидали этой атаки. Могу сказать, что уже произошла первая волна активности атаки с применением очень большого количества «шахедов». Мы насчитали несколько сотен «шахедов», которые россияне запустили за нами», - сказал он.

По словам Бескрестнова, нынешнюю атаку нельзя назвать обычной. Враг запустил «шахеды» «плотно и высоко», они двигались вдоль границы с Беларусью. При этом он не исключил, что в течение вечера и утром враг запустит новые воздушные цели.

«Я считаю, что это может быть до завтра, до обеда. Ночью мы увидим запуски ракет. Потом, возможно, последует еще одна волна. Мы понимаем, что они накопили запасы «шахедов» для того, чтобы атаковать нас сегодня и завтра», – заявил Бескрестнов.

Напомним, армия россии в среду, 13 мая, массированно атаковала Украину. Оккупанты направили ударные дроны преимущественно на западные регионы Украины. Под ударом оказались, в частности, Ровненская, Ивано-Франковская и Хмельницкая области, есть жертвы и повреждения.

Также сообщалось, что ударный БПЛА российской федерации пересек границу и залетел на территорию Молдовы во время сегодняшней массированной атаки на Украину.

Днем 13 мая в ГУР предупредили, что россия начала длительный комбинированный удар по критическим объектам Украины. Разведка призвала граждан внимательно реагировать на сигналы воздушной тревоги и при угрозе немедленно проходить в укрытия.

