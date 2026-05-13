Советник Федорова предположил, что массированная атака рф может продолжаться до завтрашнего обеда

Национальная безопасность
Читати українською
Массированная атака рф на Украину, которая началась утром 13 мая, может продлиться и 14 мая. Враг может применить не только дроны, но и ракеты.
Фото: facebook.com/Serhii.Flash

Массированная атака россии на Украину, которая началась утром 13 мая, может продлиться и 14 мая. Враг может применить не только дроны, но и ракеты.

Такое мнение выразил советник министра обороны Сергей «Флэш» Бескрестнов в эфире телемарафона.

«К сожалению, началась большая комбинированная атака нашего врага на страну. Мы ожидали этой атаки. Могу сказать, что уже произошла первая волна активности атаки с применением очень большого количества «шахедов». Мы насчитали несколько сотен «шахедов», которые россияне запустили за нами», - сказал он.

По словам Бескрестнова, нынешнюю атаку нельзя назвать обычной. Враг запустил «шахеды» «плотно и высоко», они двигались вдоль границы с Беларусью. При этом он не исключил, что в течение вечера и утром враг запустит новые воздушные цели.

«Я считаю, что это может быть до завтра, до обеда. Ночью мы увидим запуски ракет. Потом, возможно, последует еще одна волна. Мы понимаем, что они накопили запасы «шахедов» для того, чтобы атаковать нас сегодня и завтра», – заявил Бескрестнов.

Напомним, армия россии в среду, 13 мая, массированно атаковала Украину. Оккупанты направили ударные дроны преимущественно на западные регионы Украины. Под ударом оказались, в частности, Ровненская, Ивано-Франковская и Хмельницкая области, есть жертвы и повреждения.

Также сообщалось, что ударный БПЛА российской федерации пересек границу и залетел на территорию Молдовы во время сегодняшней массированной атаки на Украину.

Днем 13 мая в ГУР предупредили, что россия начала длительный комбинированный удар по критическим объектам Украины. Разведка призвала граждан внимательно реагировать на сигналы воздушной тревоги и при угрозе немедленно проходить в укрытия.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Ракетный удар Минобороны Вторжение России Дрон Война в Украине
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

В ВАКС сообщили, когда объявят решение по Ермаку
инфографикаКак россия модернизирует «шахеды»: модификации и основные характеристики
Советник Федорова предположил, что массированная атака рф может продолжаться до завтрашнего обеда
авторская колонкаПогнутая скрепа. Колонка Леонида Швеца
Российский дрон залетел в Молдову во время массированной атаки на Украину
Ермак ответил, есть ли у него деньги для внесения залога, который просит САП
ВСУ ночью поразили два завода и нефтяной терминал в россии
Выборы в смартфоне: половина украинцев не готова доверить безопасность голосования цифровым платформам
Трамп впервые за 8 лет прибыл с визитом в Китай
Российские войска массированно атаковали запад Украины, есть погибшие (обновлено)
Больше новостей