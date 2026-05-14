Электронные повестки и видеофиксация: в Раде зарегистрировали законопроект о реформе ТЦК

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект «О реформе территориальных центров комплектования и сервисной модели мобилизации», который предусматривает полную цифровизацию мобилизационных процессов и обязательную видеофиксацию взаимодействия с военнообязанными.

С деталями законопроекта можно ознакомиться на сайте правительства.

Согласно пояснительной записке, целью законопроекта является превращение территориальных центров комплектования и социальной поддержки из «силового органа» в «сервисную, прозрачную и подотчётную институцию» для повышения доверия к государству и уменьшения коррупционных рисков.

Документ предусматривает полную цифровизацию процессов мобилизации. В частности, всё взаимодействие граждан с ТЦК планируют перевести в электронный кабинет военнообязанного. Повестки предлагают вручать исключительно в электронной форме с фиксацией получения.

Также законопроектом предлагается обеспечить гражданам доступ к информации о собственном статусе – пригодность к службе, наличие отсрочки или пребывание в резерве.

Отдельно инициатива предусматривает введение прозрачных правил мобилизации, в частности чётких критериев призыва по возрасту, состоянию здоровья и специальности, а также понятной очередности мобилизации.

Для контроля за процессом мобилизации авторы документа предлагают сделать обязательной видеофиксацию всех взаимодействий между работниками ТЦК и военнообязанными. Кроме того, законопроект предусматривает создание независимого органа для обжалования действий работников ТЦК и персональную ответственность за нарушения во время мобилизации.

В документе также отмечается, что ТЦК должны получить прежде всего сервисную функцию – консультировать граждан, объяснять права и обязанности и помогать с документами, а не только выполнять мобилизационные задачи.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский объявил о запуске масштабной реформы Сил обороны, которая предусматривает повышение денежного обеспечения военных, введение специальных контрактов для пехоты и обновление системы управления личным составом.

СМИ уже узнали детали реформы. В рамках изменений МОУ предлагает переформатировать ТЦК и СП в «Офисы резерва+» с двумя направлениями работы – офисами комплектования и офисами сопровождения.

Также, как известно, по данным омбудсмена, в течение первого квартала 2026 года в Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека поступило 1657 обращений о возможных нарушениях со стороны ТЦК и СП.

