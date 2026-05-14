В Киеве из-за атаки рф обвалився дом: под завалами ищут людей

В нескольких районах Киева в результате атаки ночью 14 мая зафиксировали падение обломков и повреждение жилых и нежилых зданий. Под завалами, вероятно, находятся люди.

Об этом сообщили начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко и мэр Киева Виталий Кличко.

Ткаченко, в частности, сообщил, что в Дарницком районе поврежден жилой дом. По его словам, произошло обрушение конструкций, а под завалами могут находиться люди. На место направляются спасатели и экстренные службы.

Тем временем мэр Киева Виталий Кличко заявил о последствиях атаки и в других районах столицы.

В Оболонском районе обломки упали на трехэтажное здание паркинга и бизнес-центр. Также зафиксировано попадание обломков в квартиру на 12 этаже жилого дома, после чего возник пожар.

Еще на одной локации в Дарницком районе обломки упали вблизи нежилого здания.

В Соломенском районе обломки дрона упали на территорию нежилой застройки.

Кличко также подтвердил обрушение конструкций дома в Дарницком районе. Мэр сообщил, что спасатели направляются на место атаки. Кроме этого, на территории этого района горят МАФы и пожар на АЗС.

В Днепровском районе тем временем зафиксировали попадание в частный жилой дом.

Напомним, ранее сообщалось, что Киев и регионы Украины находятся под массированным ракетно-дроновым ударом.

Атака продолжается со вчерашнего дня, а советник министра обороны Михаила Федорова, Сергей «Флеш» Бескрестнов, предполагал, что масштабный обстрел продлится до 14 мая.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.