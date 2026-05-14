77% украинцев не верят, что США выполнят обязательства по безопасности перед Украиной – опрос

Большинство украинцев (77%) не верят будущим гарантиям безопасности Соединенных Штатов и считают, что они не помогут в случае повторного нападения российской федерации на Украину.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного по заказу «Слово и дело» с 25 по 30 апреля 2026 года методом онлайн-опроса репрезентативной выборки 1200 интернет-пользователей в возрасте 18 лет и старше по всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий (статистическая погрешность — с вероятностью 0,95 не превышает 2,89%) на специализированной платформе для проведения опросов «Lemur» (CAWI — Computer Assisted Web Interviewing).

К тому же, данные исследования свидетельствуют, что почти половина респондентов выражает полное недоверие подобным соглашениям.

В целом, уровень доверия украинского общества к будущим гарантиям безопасности США остается критически низким.

Как мы уже отметили, 77% украинцев не верят в реальное выполнение Соединенными Штатами своих обязательств по безопасности в случае повторной агрессии рф. В частности, 44% опрошенных выражают полное недоверие («совсем не верю»), а 33% – склоняются к варианту «скорее не верю». Это категория скептиков.

Минимально верит в соглашения по безопасности почти каждый девятый опрошенный. То есть 11,5% полагаются на гарантии США, при этом доля тех, кто «полностью верит» в их действенность, является статистически мизерной и составляет всего 3%.

Между тем, каждый десятый участник опроса (11,5%) на данный момент не смог сформулировать свою позицию по этому вопросу.

Показатели апреля демонстрируют значительную статичность общественного мнения: распределение ответов осталось практически неизменным по сравнению с мартом. Это свидетельствует о глубоком кризисе ожиданий относительно западных обязательств по безопасности и отсутствии оптимизма даже на фоне официальных переговоров.

Тем временем президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит предложения для усиления документа о гарантиях безопасности.

Напомним, что по меньшей мере 12 стран-союзников готовы приложить усилия для сохранения мира в Украине после прекращения огня, предлагая гарантии безопасности. В том числе и Соединенные Штаты.

