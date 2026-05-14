Премьер-министр Латвии подала в отставку на фоне политического кризиса

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня официально подала заявление об отставке в Сейм, что фактически означает роспуск действующего правительства. Решение было принято на фоне политического кризиса и потери поддержки со стороны коалиционных партнеров.

Об этом сообщает LSM.

В своем обращении Силиня заявила, что ее главными приоритетами оставались безопасность государства, благосостояние граждан и развитие Латвии. Она подчеркнула, что решение об отставке является «честным шагом» в нынешних политических условиях.

По ее словам, политическая напряженность и конфликты в коалиции взяли верх над ответственностью. Она также заявила, что отдельные политические силы отказались от поддержки правительства после споров вокруг кандидатуры нового министра обороны.

Как известно, кризис в коалиции обострился после того, как партнер по правительству – партия «Прогрессивные» – заявила о потере доверия к премьеру и призвала к переговорам о формировании нового правительства. После этого другие партнеры также признали, что правительство фактически потеряло большинство.

Оппозиция параллельно готовила процедуру выражения недоверия правительству, однако политическая ситуация ускорила развитие событий.

Ожидается, что президент страны проведет переговоры с парламентскими фракциями и предложит варианты формирования нового правительства. До утверждения нового Кабинета действующее правительство будет выполнять технические функции.

Напомним, недавно парламент Румынии отправил в отставку правительство Илие Боложана из Национал-либеральной партии (PNL), поддержав вотум недоверия почти рекордным количеством голосов.

После этого в стране обострился политический кризис, поскольку отставка правительства фактически разрушила действующую коалицию и поставила под сомнение способность политических сил быстро сформировать новое стабильное проевропейское большинство в парламенте.

