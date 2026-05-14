В столице и 11 областях зафиксировали обесточивания после вражеских обстрелов

По состоянию на утро четверга, 14 мая, в результате российских атак на объекты энергетической инфраструктуры часть потребителей в Киеве и одиннадцати областях остались без электроснабжения.

Об этом сообщают пресс-службы Укрэнерго и Минэнерго.

3 февраля 2026, 12:51 Как Украина импортировала электроэнергию во время вторжения рф На инфографике – как почти за четыре года большой войны Украина импортировала электроэнергию из соседних европейских стран.

«На протяжении минувших и уже текущих суток враг совершил массированную ракетно-дроновую атаку на объекты критической инфраструктуры, в частности – и энергетического сектора. В результате этого на утро есть обесточенные потребители в Полтавской, Харьковской, Сумской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Львовской, Волынской, Хмельницкой, Черниговской, Киевской областях и г. Киев», – говорится в сообщении.

Отмечается, что аварийные работы начались сразу после того, как это позволила ситуация с безопасностью. На данный момент применение ограничений сегодня не прогнозируется.

Кроме этого, из-за грозы и порывов ветра на утро были полностью или частично обесточены 50 населенных пунктов в Днепропетровской и Полтавской областях. Ремонтные бригады облэнерго уже начали восстановление поврежденных линий.

По данным Укрэнерго, потребление электроэнергии по состоянию на 9:30 четверга на 5,1% ниже уровня предыдущего дня.

«Учитывая погодные условия, активное энергопотребление сегодня целесообразно перенести на дневное время – с 11:00 до 15:00. Пожалуйста, ограничьте использование мощных электроприборов в вечерние часы и не включайте несколько таких приборов одновременно с 18:00 до 22:00», – подчеркивает Укрэнерго.

Напомним, 12 мая россия атаковала Украину ударными БПЛА. В результате удара по Донетчине погибли энергетики. А в 5 областях страны потребители частично остались без света.

Как известно, в ночь на 13 мая российские войска атаковали Полтавскую область беспилотниками, в результате чего была повреждена электроподстанция. Более 7 тысяч абонентов остались без электроснабжения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.