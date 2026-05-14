Цены на нефть отреагировали на встречу Трампа с Си Цзиньпином в Китае

В четверг, 14 мая, стоимость нефти немного выросла на фоне долгожданной встречи президента США Дональда Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином. Считается, что она будет иметь положительный результат для ситуации на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 26 центов (0,25%) – до $105,89 за баррель. Американская нефть WTI выросла на 32 цента (0,32%) до $101,34 за баррель.

Как отмечается, вчера, 13 мая, фьючерсы на обе эталонные марки нефти снизились из-за опасений инвесторов относительно возможного повышения процентных ставок в США, поскольку более дорогое топливо усиливает инфляционное давление. Brent подешевела более чем на $2 за баррель, а WTI – более чем на $1.

Ожидается, что Трамп во время встречи с Си будет призывать Китай убедить Тегеран заключить сделку с Вашингтоном для прекращения конфликта. В то же время аналитики выражают сомнения, что Си будет готов оказывать чрезмерное давление на своего стратегического партнера. По словам экспертов, сейчас цены на нефть «находятся в режиме ожидания».

Как отметил аналитик компании IG Тони Сайкамор, если не удастся достичь существенного прогресса в вопросе открытия Ормузского пролива, у США может остаться немного вариантов, кроме возобновления военных действий.

Reuters уточняет, что китайский супертанкер, перевозивший 2 миллиона баррелей иракской сырой нефти, 13 мая прошел через Ормузский пролив после того, как более двух месяцев простоял в Персидском заливе с Ираном. Он стал лишь третьим нефтяным танкером, покинувшим пролив с начала войны.

Как известно, сегодня, 14 мая, Трамп и Си Цзиньпин во время переговоров в Пекине обсудили ключевые международные вопросы, в частности войну в Украине и ситуацию на Ближнем Востоке, а также договорились продолжать диалог между США и Китаем и координировать позиции на глобальных площадках.

Стоит отметить, что мировые цены на нефть в понедельник, 11 мая, резко выросли более чем на $4 за баррель.

Напомним, Ирак и Пакистан заключили энергетические договоренности с Ираном, предусматривающие транзит нефти и сжиженного газа через Ормузский пролив, на фоне роста напряженности в регионе и усиления контроля Тегерана над ключевым маршрутом поставок энергоносителей.

Также недавно СМИ сообщили о том, что танкер со сжиженным природным газом из Катара впервые прошел через Ормузский пролив с начала войны между США и Ираном.

